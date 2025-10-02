  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
Лекция
16+
Исследования биотехнологических лекарственных средств на основе моноклональных антител

Слушатели узнают о разработке и исследованиях лекарственных средств на основе моноклональных антител.

Парк «Зарядье»
9 октября, 19:00 идет 1 ч 30 мин
Бесплатно Стоимость
Москва ул. Варварка, 6/1

О мероприятии

Доктор фармацевтических наук Игорь Евгеньевич Шохин расскажет о том, какие исследования МАБов в условиях in vitro и in vivo необходимо провести в рамках их разработки и регистрации в России, странах ЕАЭС и в мире. 

Лектор поделится опытом проведения клинических исследований 1-3 фазы (на здоровых добровольцах и пациентах) для наиболее актуальных МАБов. Объяснит, что такое иммуногенность моноклональных антител, чем она опасна для пациентов и как ее устанавливают. Обязательно коснется вопроса персонализации терапии моноклональными антителами и их терапевтического лекарственного мониторинга. Напоследок расскажет о том, куда дальше движется наука в данном направлении и что такое ADC-препараты (конъюгаты моноклональных антител), в чем их преимущество и какие подходы применяют к их разработке и исследованиям.

Расписание
9
Четверг
Октябрь 2025
ул. Варварка, 6/1 Москва
19:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

ул. Варварка, 6/1

2 октября, 11:52
Александр Речкин
2
# антитела
# биология
# технологии
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
1 октября, 13:49
ФизТех

Эксперимент с антинейтрино опроверг гипотезу дополнительных измерений

Большой коллектив российских ученых из ведущих научных центров, включая Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН, Объединенный институт ядерных исследований, НИЦ «Курчатовский институт», МФТИ и Институт ядерных исследований РАН, провел один из самых чувствительных в мире поисков больших дополнительных измерений Вселенной. С помощью уникального детектора DANSS, расположенного в непосредственной близости от энергетического ядерного реактора на Калининской АЭС, физики проанализировали рекордные 5,8 миллиона событий взаимодействия антинейтрино. Хотя прямого подтверждения существования «скрытых миров» найдено не было, полученные результаты установили самые жесткие на сегодняшний день ограничения на их возможные параметры и с высокой долей уверенности исключили гипотезу о дополнительных измерениях как объяснение многолетних загадок в физике нейтрино.

ФизТех
# антинейтрино
# вселенная
# нейтрино
# параллельные вселенные
29 сентября, 15:09
Адель Романова

Третий межзвездный объект при наличии комы и хвоста не повел себя как комета

Обычно выбрасываемое кометой вещество придает ей заметное ускорение. Как выяснилось, с третьим известным науке межзвездным объектом 3I/ATLAS этого практически не происходит, хотя у него есть и кома, и хвост. Астрофизики сейчас пытаются найти этому объяснение.

Астрономия
# кометы
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные объекты
1 октября, 15:49
Редакция Naked Science

Черные вдовы привлекли самцов запахом «немытых ног»

Самцов пауков из рода черных вдов голодные самки после спаривания часто съедают. Поэтому, чтобы привлечь их, нужны серьезные ухищрения. Ученые выявили важнейший феромон, используемый для этих целей, и выяснили, что выделяют его самки с изменяющейся силой.

Биология
# пауки
# феромоны
# черная вдова
26 сентября, 11:41
ИИМК РАН

В Костенках обнаружили украшения и предметы, не имеющие аналогов в мире

Археологи Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН), при поддержке фонда «История отечества» в ходе раскопок обнаружили на всемирно известной стоянке каменного века Костенки-17 в Воронежской области редчайшие украшения из зубов песца и окаменелой раковины, а также уникальный для этого времени нуклеус из бивня мамонта для снятия заготовок.

ИИМК РАН
# бивни
# клыки
# костенки
# мамонты
# украшения
29 сентября, 15:09
Адель Романова

Третий межзвездный объект при наличии комы и хвоста не повел себя как комета

Обычно выбрасываемое кометой вещество придает ей заметное ускорение. Как выяснилось, с третьим известным науке межзвездным объектом 3I/ATLAS этого практически не происходит, хотя у него есть и кома, и хвост. Астрофизики сейчас пытаются найти этому объяснение.

Астрономия
# кометы
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные объекты
25 сентября, 13:57
Любовь С.

Консорциум «Евклид» опубликовал крупнейшую симуляцию Вселенной с 3,4 миллиардами галактик

Исследователи представили Flagship 2 — крупнейшую в истории симуляцию Вселенной. Она насчитывает более 3,4 миллиарда галактик и включает свыше 400 параметров для каждой из них — от яркости и положения до формы и скорости. Эта «виртуальная песочница» позволит воспроизвести данные, которые в ближайшие годы получит космическая обсерватория «Евклид».

Астрономия
# галактики
# Евклид
# космическая паутина
# симуляция
# темная материя
# темная энергия
20 сентября, 08:52
Александр Березин

Российский спутник «Бион-М» благополучно вернулся на Землю: среди пассажиров есть потери

Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.

Космонавтика
# биология
# биоспутник
# космос
# Россия
12 сентября, 14:03
ТюмГУ

Ученый предложил пересмотреть историю российского самодержавия

Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.

ТюмГУ
# власть
# история
# период
# Петр I
# Россия
# царь
9 сентября, 11:03
Адель Романова

Рекордную скорость межзвездного объекта 3I/ATLAS не удалось объяснить

Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.

Астрономия
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные объекты
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Пять признаков мошенника: ученые рассказали, как распознать, что вас обманывают

    2 октября, 11:56

  2. Новые штаммы водорослей могут стать основой для кормов и продуктов

    2 октября, 11:31

  3. Ученые нашли экологичный способ синтеза анилина — соединения для производства лекарств

    2 октября, 11:00

  4. Пермские ученые объяснили принцип действия живых, «убитых» и векторных вакцин

    2 октября, 10:38
Выбор редакции

Антропологи предложили переписать всю историю человечества за последний миллион лет

29 сентября, 09:54

Последние комментарии

Valerij Zviozdkin
2 минуты назад
Закон сохранения энергии,похвально.

Эксперимент с антинейтрино опроверг гипотезу дополнительных измерений

Valerij Zviozdkin
3 минуты назад
Владислав,Бог должен быть сверхсветовым что бы не быть затянутым в чёрную дыру:)

Эксперимент с антинейтрино опроверг гипотезу дополнительных измерений

Денис Погорелов
1 час назад
Дмитрий, вы не думали про такой вариант, что мы им нахрен не нужны? :-D

У ближайших стареющих звезд заподозрили наличие искусственных защитных экранов

bivol
2 часа назад
Michael, каких? Только жиды, имеют проблемы на основе комплекса неполноценности.

Израильские ученые проверили нейросети на скрытый антисемитизм

bivol
2 часа назад
Пейсанутые, как и салаголовые шумеры, с головой не дружат)). Думают о себе больше чем они есть.

Израильские ученые проверили нейросети на скрытый антисемитизм

Accel Storm
2 часа назад
Все верно. Мне с внешкой повезло. Поэтому я смотрю на ло*ов мужского пола, которые платят за свое общение, как на обитателей другого мира.

Женщин с материальными трудностями больше привлекли мужчины с женственными лицами

Константин Дубенко
2 часа назад
Сергей, то то и оно. Неоптимальная метрика для фундаментальных вопросов.

Эксперимент с антинейтрино опроверг гипотезу дополнительных измерений

P F
2 часа назад
Птицы в городе ??? 1 птица , и городом не .... Эта не должно не как было выиграть

Потрясающие птицы: объявлены победители фотоконкурса Bird Photographer of the Year 2025

Габит Умашев
3 часа назад
Foxtrot, о каких проблемах идёт речь?

В США показали модель двигателя для первого истребителя шестого поколения F-47

Владимир Никоноров
3 часа назад
Юлия, в этом то и фишка этой фотографии. На фото прицел рентгена и птица на его столе обездвижена для возможности сделать снимок. Это действие

Потрясающие птицы: объявлены победители фотоконкурса Bird Photographer of the Year 2025

Roman Frolov
3 часа назад
Это разные вопросы. Политическая эмансипация и репродуктивная свобода не связаны причинно с вовлеченностью в экономику. Можно легко представить

Ученые выяснили, как политические взгляды женщин влияют на выбор спутника жизни

Виталий Вершинин
3 часа назад
Дмитрий, показали его место

В Канаде запечатлели схватку белого и черного медведей

Виталий Вершинин
3 часа назад
Андрей, "охотничий рай", а говоришь : из леса ничего не выгребают.

В Канаде запечатлели схватку белого и черного медведей

Виталий Вершинин
4 часа назад
иванка, наш медведь на балалайке играть может, а что ваша свинья кроме навоза производит?

В Канаде запечатлели схватку белого и черного медведей

Артем Михалап
4 часа назад
Arthur, такие гипотезы порочат лико императора еретик!

Третий межзвездный объект при наличии комы и хвоста не повел себя как комета

Анастасия Иванова
4 часа назад
Сергей, всё верно. Круто и интересно.

В ОАЭ откроется один из самых больших фонтанов в мире: редкие фотографии рассказывают историю достопримечательности

Anatoliy Kravtsov
6 часов назад
Проверил у ИИ. Китай имеет сильные позиции по абсолютному объёму публикаций (метрика P). Это даёт им значительное преимущество при ранжировании по

Китайские вузы заняли первые 30 мест из 30 по математике и программированию

Евгений Востриков
6 часов назад
Александр, «Внеземные цивилизации спокойно смотря на порабощение своих граждан и ничего не пытаются сделать, чтобы этому помешать». А они

Американские отставники под присягой рассказывают об инопланетянах. Все это правда?

Евгений Востриков
7 часов назад
Установление факта палеоконтакта или иных свидетельств реального существования инцидентов с внеземным разумом в наше время никак не может быть

Американские отставники под присягой рассказывают об инопланетянах. Все это правда?

Kyong il
7 часов назад
Изучали бы современную историю хорошенько! Современная история прошла не так! В особенности, трехлетняя война корейская. Надо правду истории

История Кореи в картах

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно