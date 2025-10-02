О мероприятии

Доктор фармацевтических наук Игорь Евгеньевич Шохин расскажет о том, какие исследования МАБов в условиях in vitro и in vivo необходимо провести в рамках их разработки и регистрации в России, странах ЕАЭС и в мире.

Лектор поделится опытом проведения клинических исследований 1-3 фазы (на здоровых добровольцах и пациентах) для наиболее актуальных МАБов. Объяснит, что такое иммуногенность моноклональных антител, чем она опасна для пациентов и как ее устанавливают. Обязательно коснется вопроса персонализации терапии моноклональными антителами и их терапевтического лекарственного мониторинга. Напоследок расскажет о том, куда дальше движется наука в данном направлении и что такое ADC-препараты (конъюгаты моноклональных антител), в чем их преимущество и какие подходы применяют к их разработке и исследованиям.

Расписание ул. Варварка, 6/1 Москва 19:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация