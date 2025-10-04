Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Победители премии Fritz Pölking Prize: лучшие портфолио дикой природы 2025 года
Немецкое общество фотографов природы (GDT) назвало лауреатов своего ежегодного приза Фрица Пелькинга (Fritz Pölking Prize), названного в честь покойного немецкого фотографа и писателя, обладателя множества наград, который скончался в 2007 году в возрасте 71 года.
Приз Фрица Пелькинга ежегодно вручается за портфолио фотографий, демонстрирующих глубокую работу над интересной темой природы или рассказом через фотографию. Победившие снимки характеризуются исключительным техническим мастерством и художественными достижениями.
В случае победителей этого года, Хавьера Азнара (Javier Aznar) и Тобиаса Гьерде (Tobias Gjerde), темы не могли быть более различными. Испанский профессиональный фотограф Азнар представил проект «Любовь, ненависть и гремучие змеи», посвященный гремучим змеям, особенно в западных штатах США, и тому, как люди по-разному относятся к этим ядовитым рептилиям: от культурного значения для коренных народов до современной враждебности, которая почти полностью уничтожила некоторые виды в США.
Обладатель приза Фрица Пелькинга 2025 года среди молодых фотографов стал 22-летний норвежец Тобиас Гьерде, который сосредоточился на совершенно иной суровой среде — Арктике. Его серия «Норвежская зима» передаёт одновременно красоту неподвижной зимы и ее неприветливую суровость, а также животных, выживающих в холодных условиях.
Доставку астронавтов на Луну быстрее китайцев предложили возложить не на SpaceX с 500 запусками на земную орбиту в портфолио, а на другую компанию. Общее число ее орбитальных запусков за четверть века существования — один.
Миссия NASA DART завершилась не так, как планировали ученые, показав, насколько сложными могут быть последствия космического столкновения. Удар по астероиду Диморфу прошел успешно, но его орбита продолжала меняться еще месяц, хотя астрономы ожидали иного. Загадку пытались разгадать исследователи из Франции.
Много лет считалось, что облака Венеры в основном состоят из серной кислоты и воды в них присутствует ничтожно мало. Такая картина сложилась во многом на основе данных зонда «Пионер-Венера», который пролетел через атмосферу планеты в 1978 году. Теперь выясняется, что эти данные были неверно интерпретированы.
Обычно выбрасываемое кометой вещество придает ей заметное ускорение. Как выяснилось, с третьим известным науке межзвездным объектом 3I/ATLAS этого практически не происходит, хотя у него есть и кома, и хвост. Астрофизики сейчас пытаются найти этому объяснение.
Если гипотетическая внеземная цивилизация живет возле очень старой и потому очень горячей звезды, она могла бы спасти свою планету от перегрева с помощью защитной астроинженерной конструкции. Астрофизики рассказали, как ее можно будет обнаружить с помощью новой обсерватории.
Большой коллектив российских ученых из ведущих научных центров, включая Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН, Объединенный институт ядерных исследований, НИЦ «Курчатовский институт», МФТИ и Институт ядерных исследований РАН, провел один из самых чувствительных в мире поисков больших дополнительных измерений Вселенной. С помощью уникального детектора DANSS, расположенного в непосредственной близости от энергетического ядерного реактора на Калининской АЭС, физики проанализировали рекордные 5,8 миллиона событий взаимодействия антинейтрино. Хотя прямого подтверждения существования «скрытых миров» найдено не было, полученные результаты установили самые жесткие на сегодняшний день ограничения на их возможные параметры и с высокой долей уверенности исключили гипотезу о дополнительных измерениях как объяснение многолетних загадок в физике нейтрино.
Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.
Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.
Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Самый главный мост: как строят мост через Керченский пролив
Британская разведка считает, что Россия украла формулу «Спутника» у англичан. Но было ли что красть?
Заражение через причастие: правда ли, что религия — средство распространения паразитов?
Видящий невозможное: как «Джеймс Уэбб» переписывает историю Вселенной
Бронебойная керамика: взгляд в парадоксальную область
10 мифов из социальных сетей 2013 года
Пещеры всех людей
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии