Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Победители премии Fritz Pölking Prize: лучшие портфолио дикой природы 2025 года

Немецкое общество фотографов природы (GDT) назвало лауреатов своего ежегодного приза Фрица Пелькинга (Fritz Pölking Prize), названного в честь покойного немецкого фотографа и писателя, обладателя множества наград, который скончался в 2007 году в возрасте 71 года.

Снимок из портфолио Хавьера Азнара / © Javier Aznar

Приз Фрица Пелькинга ежегодно вручается за портфолио фотографий, демонстрирующих глубокую работу над интересной темой природы или рассказом через фотографию. Победившие снимки характеризуются исключительным техническим мастерством и художественными достижениями.

Снимок из портфолио Хавьера Азнара / © Javier Aznar

В случае победителей этого года, Хавьера Азнара (Javier Aznar) и Тобиаса Гьерде (Tobias Gjerde), темы не могли быть более различными. Испанский профессиональный фотограф Азнар представил проект «Любовь, ненависть и гремучие змеи», посвященный гремучим змеям, особенно в западных штатах США, и тому, как люди по-разному относятся к этим ядовитым рептилиям: от культурного значения для коренных народов до современной враждебности, которая почти полностью уничтожила некоторые виды в США.

Снимок из портфолио Хавьера Азнара / © Javier Aznar

Снимок из портфолио Хавьера Азнара / © Javier Aznar

Обладатель приза Фрица Пелькинга 2025 года среди молодых фотографов стал 22-летний норвежец Тобиас Гьерде, который сосредоточился на совершенно иной суровой среде — Арктике. Его серия «Норвежская зима» передаёт одновременно красоту неподвижной зимы и ее неприветливую суровость, а также животных, выживающих в холодных условиях.

Снимок из портфолио Тобиаса Гьерде / © Tobias Gjerde

Снимок из портфолио Тобиаса Гьерде / © Tobias Gjerde

Снимок из портфолио Тобиаса Гьерде / © Tobias Gjerde

Снимок из портфолио Тобиаса Гьерде / © Tobias Gjerde