Сервис спутниковой связи T-Sattelite начал поддерживать «Google Карты», WhatsApp* и X

Пользователям T-Sattelite теперь доступны новые приложения, в том числе «Google Карты». Они будут работать в местах, где полностью отсутствует связь.

Пользователь мобильного телефона на природе / © T-Mobile

Starlink и мобильный оператор T-Mobile в июле 2025 года запустили сервис T-Sattelite, работающий в местах, где отсутствует связь. Изначально в «мертвых зонах» можно было лишь отправлять текстовые сообщения.

В сентябре вышло обновление, расширившее возможности пользователей. К примеру, пользователи устройств с iOS 26 получили доступ к Apple Music, на устройствах .

Теперь в T-Sattelite можно отправлять сообщения и изображения в WhatsApp*. Пользователям также доступны голосовые и видеозвонки, в том числе и в групповых чатах.

T-Sattelite пока работает только в США. Стоимость подписки — десять долларов в месяц. Воспользоваться ею также могут абоненты мобильных операторов AT&T и Verizon.

* Принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена.