Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Китай развернул прототип планетарной системы обороны, способной отслеживать до тысячи ракет одновременно
Издание South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на специалистов из Нанкинского исследовательского института электронной техники сообщило, что Китай представил работающий прототип глобальной системы обороны, способной контролировать запуски ракет из любой точки планеты.
Система получила название «распределенная платформа раннего обнаружения с использованием больших данных» и уже прошла тестирование и была внедрена Народно-освободительной армией Китая (НОАК).
По словам разработчиков, прототип способен одновременно отслеживать до 1000 ракет. Для этого он использует данные со спутников, радаров, оптических сенсоров и разведывательных платформ на суше, в воздухе, на море и в космосе. Технология определяет траектории полета, различает настоящие боеголовки и ложные цели, а также передает информацию системам перехвата.
Система объединяет информацию с разных регионов и платформ, даже если они были созданы разными поставщиками и внедрены в разное время.
Объединяя данные систем раннего предупреждения, платформа формирует единые результаты: отслеживание целей, сигналы о запуске и идентификацию объектов. Эти данные могут передаваться на разные уровни командования, обеспечивая НОАК улучшенную ситуационную осведомленность. По данным SCMP, система использует протокол QUIC (Quick UDP Internet Connections), обеспечивающий безопасную и быструю передачу данных даже при сильных помехах. Собранная информация также используется для обучения ИИ, который интегрируют в будущие версии платформы.
Для сравнения, президент США Дональд Трамп предложил идею создания глобальной системы противоракетной обороны «Золотой купол» в мае, однако до сих пор нет ни четкой технической архитектуры, ни плана внедрения.
Аналитики отметили, что Китай идет вперед, в то время как программы США сталкиваются с задержками. Разработка гиперзвуковых ракет, мощных лазеров, истребителей шестого поколения и электромагнитных катапульт замедлилась в США, тогда как Китай демонстрирует стабильный прогресс.
Обычно выбрасываемое кометой вещество придает ей заметное ускорение. Как выяснилось, с третьим известным науке межзвездным объектом 3I/ATLAS этого практически не происходит, хотя у него есть и кома, и хвост. Астрофизики сейчас пытаются найти этому объяснение.
Если гипотетическая внеземная цивилизация живет возле очень старой и потому очень горячей звезды, она могла бы спасти свою планету от перегрева с помощью защитной астроинженерной конструкции. Астрофизики рассказали, как ее можно будет обнаружить с помощью новой обсерватории.
Подавляющее большинство людей с возрастом приобретают боль и хруст в коленях, а затем и снижение их подвижности. В тяжелых случаях дело доходит до протезирования сустава. Но замена по функциональности уступает естественному, да и сами операции на пожилых людях не всегда разумны. Корейские ученые предложили новый подход к решению проблемы.
Обычно выбрасываемое кометой вещество придает ей заметное ускорение. Как выяснилось, с третьим известным науке межзвездным объектом 3I/ATLAS этого практически не происходит, хотя у него есть и кома, и хвост. Астрофизики сейчас пытаются найти этому объяснение.
Археологи Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН), при поддержке фонда «История отечества» в ходе раскопок обнаружили на всемирно известной стоянке каменного века Костенки-17 в Воронежской области редчайшие украшения из зубов песца и окаменелой раковины, а также уникальный для этого времени нуклеус из бивня мамонта для снятия заготовок.
Резкий крен, падение в воздушную яму и тревожный сигнал ремней безопасности — знакомые ощущения для любого, кто часто летает. Для миллионов пассажиров турбулентность остается главным источником дискомфорта и страха в полете. Но авторы нового исследования обещают перевести ее из разряда непредсказуемых явлений в область точной науки. Они заявили о создании, возможно, самой передовой математической модели турбулентности, которая поможет сделать полет гораздо спокойнее.
Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.
Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.
Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Психологическое айкидо
Трамп и Маск разругались: сорвет ли это высадку на Луну и как отразится на России?
«Останутся наши следы»: города на Луне, Марсе и Венере
Японская «самоликвидация» коронавируса или «ликвидация по-московски»: почему в России они невозможны
Психическая эпидемия имени Стивена Джобса: когда запретят смартфоны?
Кризис интеллекта или кризис его измерения? Что не так с тестами IQ и действительно ли люди глупеют
Год в космосе: 5 сумасшедших фактов
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии