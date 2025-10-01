Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Китай развернул прототип планетарной системы обороны, способной отслеживать до тысячи ракет одновременно

Издание South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на специалистов из Нанкинского исследовательского института электронной техники сообщило, что Китай представил работающий прототип глобальной системы обороны, способной контролировать запуски ракет из любой точки планеты.

Художественное изображение перехватчика системы «Золотой купол» / © Lockheed Martin

Система получила название «распределенная платформа раннего обнаружения с использованием больших данных» и уже прошла тестирование и была внедрена Народно-освободительной армией Китая (НОАК).

По словам разработчиков, прототип способен одновременно отслеживать до 1000 ракет. Для этого он использует данные со спутников, радаров, оптических сенсоров и разведывательных платформ на суше, в воздухе, на море и в космосе. Технология определяет траектории полета, различает настоящие боеголовки и ложные цели, а также передает информацию системам перехвата.

Система объединяет информацию с разных регионов и платформ, даже если они были созданы разными поставщиками и внедрены в разное время.

Объединяя данные систем раннего предупреждения, платформа формирует единые результаты: отслеживание целей, сигналы о запуске и идентификацию объектов. Эти данные могут передаваться на разные уровни командования, обеспечивая НОАК улучшенную ситуационную осведомленность. По данным SCMP, система использует протокол QUIC (Quick UDP Internet Connections), обеспечивающий безопасную и быструю передачу данных даже при сильных помехах. Собранная информация также используется для обучения ИИ, который интегрируют в будущие версии платформы.

Для сравнения, президент США Дональд Трамп предложил идею создания глобальной системы противоракетной обороны «Золотой купол» в мае, однако до сих пор нет ни четкой технической архитектуры, ни плана внедрения.

Аналитики отметили, что Китай идет вперед, в то время как программы США сталкиваются с задержками. Разработка гиперзвуковых ракет, мощных лазеров, истребителей шестого поколения и электромагнитных катапульт замедлилась в США, тогда как Китай демонстрирует стабильный прогресс.