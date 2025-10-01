Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Ученый связал радиосигнал Wow! с межзвездной кометой 3I/ATLAS
В 1977 году радиотелескоп «Большое Ухо» Университета штата Огайо (США) уловил необычно мощный узкополосный радиосигнал, что вызвало бурное волнение и надежды на возможное свидетельство существования жизни за пределами Земли.
Астроном Джерри Эйман, изучая распечатку данных, заметил аномальный всплеск и обвел его красной ручкой, добавив короткую пометку: «Wow!» — именно так появилось его знаменитое название: «Сигнал Wow!». С тех пор прошло почти полвека, но феномен больше ни разу не повторялся, оставив за собой целый шлейф загадок. Откуда он пришел? Почему длился всего 72 секунды?
Теперь астрофизик из Гарварда Ави Леб предложил дерзкую новую гипотезу. В своем блоге он предположил, что межзвездный объект 3I/ATLAS, ныне проходящий через Солнечную систему, мог испустить тот самый сигнал еще в 1977 году — когда находился на расстоянии в 600 астрономических единиц.
Сопоставив небесные координаты объекта и «сигнала Wow!», ученый подсчитал: вероятность того, что два случайных направления на небе совпадут столь точно, составляет около 0,6%.
«Если „сигнал Wow!“ действительно исходил от 3I/ATLAS, то какой же мощности должен был быть передатчик?» — задался вопросом Леб, вновь намекнув, что объект может оказаться артефактом высокоразвитой внеземной цивилизации.
С момента его открытия в июле этот объект — всего третий межзвездный странник, замеченный человечеством, — не перестает привлекать внимание ученых. Леб ранее отмечал его необычный химический состав, странную траекторию, проходящую близ орбит Марса и Юпитера, а также подозрительно большие размеры — все это, по его мнению, может указывать на искусственное происхождение объекта.
По последним расчетам Леба, чтобы «сигнал Wow!» дошел до Земли с расстояния в 600 астрономических единиц, 3I/ATLAS потребовался бы источник энергии мощностью от 0,5 до двух гигаватт — примерно как у обычного ядерного реактора на Земле.
Это смелая гипотеза, требующая серьезных подтверждений.
Обычно выбрасываемое кометой вещество придает ей заметное ускорение. Как выяснилось, с третьим известным науке межзвездным объектом 3I/ATLAS этого практически не происходит, хотя у него есть и кома, и хвост. Астрофизики сейчас пытаются найти этому объяснение.
