  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
1 октября, 07:30
Рейтинг: +1059
Посты: 2390

Ученый связал радиосигнал Wow! с межзвездной кометой 3I/ATLAS

В 1977 году радиотелескоп «Большое Ухо» Университета штата Огайо (США) уловил необычно мощный узкополосный радиосигнал, что вызвало бурное волнение и надежды на возможное свидетельство существования жизни за пределами Земли.

Сообщество
# кометы
# космос
# сигнал Wow!
Запись о радиосигнале Wow!, полученном 15 августа 1977 года / © Big Ear Radio Observatory and North American AstroPhysical Observatory
Запись о радиосигнале Wow!, полученном 15 августа 1977 года / © Big Ear Radio Observatory and North American AstroPhysical Observatory

Астроном Джерри Эйман, изучая распечатку данных, заметил аномальный всплеск и обвел его красной ручкой, добавив короткую пометку: «Wow!» — именно так появилось его знаменитое название: «Сигнал Wow!». С тех пор прошло почти полвека, но феномен больше ни разу не повторялся, оставив за собой целый шлейф загадок. Откуда он пришел? Почему длился всего 72 секунды?

Теперь астрофизик из Гарварда Ави Леб предложил дерзкую новую гипотезу. В своем блоге он предположил, что межзвездный объект 3I/ATLAS, ныне проходящий через Солнечную систему, мог испустить тот самый сигнал еще в 1977 году — когда находился на расстоянии в 600 астрономических единиц.

Сопоставив небесные координаты объекта и «сигнала Wow!», ученый подсчитал: вероятность того, что два случайных направления на небе совпадут столь точно, составляет около 0,6%.

«Если „сигнал Wow!“ действительно исходил от 3I/ATLAS, то какой же мощности должен был быть передатчик?» — задался вопросом Леб, вновь намекнув, что объект может оказаться артефактом высокоразвитой внеземной цивилизации.

С момента его открытия в июле этот объект — всего третий межзвездный странник, замеченный человечеством, — не перестает привлекать внимание ученых. Леб ранее отмечал его необычный химический состав, странную траекторию, проходящую близ орбит Марса и Юпитера, а также подозрительно большие размеры — все это, по его мнению, может указывать на искусственное происхождение объекта.

По последним расчетам Леба, чтобы «сигнал Wow!» дошел до Земли с расстояния в 600 астрономических единиц, 3I/ATLAS потребовался бы источник энергии мощностью от 0,5 до двух гигаватт — примерно как у обычного ядерного реактора на Земле.

Это смелая гипотеза, требующая серьезных подтверждений.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Форум
01 Окт
Бесплатно
Научно-производственный форум «Полимерум-2025»
РХТУ им. Д.И. Менделеева
Москва
Лекция
01 Окт
Бесплатно
Как сделать IT-стартап и не выгореть
Курилка Гутенберга
Москва
Лекция
01 Окт
Бесплатно
Аргументация: правила, ошибки и уловки
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
01 Окт
750
Нейробиология любопытства
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
02 Окт
Бесплатно
«Чипирование» в нейрохирургии
Нейрокампус
Москва
Лекция
02 Окт
Бесплатно
КНДР: страна, живущая в трех эпохах
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
02 Окт
Бесплатно
География в будущем и будущее географии
Русское географическое общество
Москва
Лекция
02 Окт
500
Почему цветы цветные? Экология растительных пигментов
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
03 Окт
Бесплатно
Орбитальный фитнес-зал
Космонавтика и авиация
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
29 сентября, 15:09
Адель Романова

Третий межзвездный объект при наличии комы и хвоста не повел себя как комета

Обычно выбрасываемое кометой вещество придает ей заметное ускорение. Как выяснилось, с третьим известным науке межзвездным объектом 3I/ATLAS этого практически не происходит, хотя у него есть и кома, и хвост. Астрофизики сейчас пытаются найти этому объяснение.

Астрономия
# кометы
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные объекты
30 сентября, 13:22
Адель Романова

У ближайших стареющих звезд заподозрили наличие искусственных защитных экранов

Если гипотетическая внеземная цивилизация живет возле очень старой и потому очень горячей звезды, она могла бы спасти свою планету от перегрева с помощью защитной астроинженерной конструкции. Астрофизики рассказали, как ее можно будет обнаружить с помощью новой обсерватории.

Астрономия
# внеземные цивилизации
# космос
# обитаемые планеты
# техносигнатуры
30 сентября, 08:30
Александр Березин

Три грея радиации помогли людям с тяжелым остеоартрозом коленей

Подавляющее большинство людей с возрастом приобретают боль и хруст в коленях, а затем и снижение их подвижности. В тяжелых случаях дело доходит до протезирования сустава. Но замена по функциональности уступает естественному, да и сами операции на пожилых людях не всегда разумны. Корейские ученые предложили новый подход к решению проблемы.

Медицина
# здоровье
# медицина
# остеоартрит
29 сентября, 15:09
Адель Романова

Третий межзвездный объект при наличии комы и хвоста не повел себя как комета

Обычно выбрасываемое кометой вещество придает ей заметное ускорение. Как выяснилось, с третьим известным науке межзвездным объектом 3I/ATLAS этого практически не происходит, хотя у него есть и кома, и хвост. Астрофизики сейчас пытаются найти этому объяснение.

Астрономия
# кометы
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные объекты
26 сентября, 11:41
ИИМК РАН

В Костенках обнаружили украшения и предметы, не имеющие аналогов в мире

Археологи Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН), при поддержке фонда «История отечества» в ходе раскопок обнаружили на всемирно известной стоянке каменного века Костенки-17 в Воронежской области редчайшие украшения из зубов песца и окаменелой раковины, а также уникальный для этого времени нуклеус из бивня мамонта для снятия заготовок.

ИИМК РАН
# бивни
# клыки
# костенки
# мамонты
# украшения
27 сентября, 14:07
Игорь Байдов

Перелеты без тряски: физики решили проблему турбулентности

Резкий крен, падение в воздушную яму и тревожный сигнал ремней безопасности — знакомые ощущения для любого, кто часто летает. Для миллионов пассажиров турбулентность остается главным источником дискомфорта и страха в полете. Но авторы нового исследования обещают перевести ее из разряда непредсказуемых явлений в область точной науки. Они заявили о создании, возможно, самой передовой математической модели турбулентности, которая поможет сделать полет гораздо спокойнее.

Физика
# авиаперелет
# распространение турбулентности
# самолеты
# турбулентность
20 сентября, 08:52
Александр Березин

Российский спутник «Бион-М» благополучно вернулся на Землю: среди пассажиров есть потери

Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.

Космонавтика
# биология
# биоспутник
# космос
# Россия
12 сентября, 14:03
ТюмГУ

Ученый предложил пересмотреть историю российского самодержавия

Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.

ТюмГУ
# власть
# история
# период
# Петр I
# Россия
# царь
9 сентября, 11:03
Адель Романова

Рекордную скорость межзвездного объекта 3I/ATLAS не удалось объяснить

Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.

Астрономия
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные объекты
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Ученые разработали персонализированную модель сердца для борьбы с аритмией

    30 сентября, 14:09

  2. Физики узнали, что вызывает бесовские огоньки на болотах

    30 сентября, 13:49

  3. Дети разведенных родителей отстали в развитии от сверстников

    30 сентября, 13:35

  4. У ближайших стареющих звезд заподозрили наличие искусственных защитных экранов

    30 сентября, 13:22
Выбор редакции

Антропологи предложили переписать всю историю человечества за последний миллион лет

29 сентября, 09:54

Последние комментарии

Mayya Ragozina
12 секунд назад
Давайте о медведях, а не об Ольге. Ну, она перепутала бурого медведя с черным. Человек допустил ошибку, и что теперь?

В Канаде запечатлели схватку белого и черного медведей

Самир Сидоров
15 минут назад
Sergiy, зачем лишнюю "r" в фамилии приписал?

В Канаде запечатлели схватку белого и черного медведей

Elusive Joe
6 часов назад
Это Звезда смерти из далёкой галактики

Рекордную скорость межзвездного объекта 3I/ATLAS не удалось объяснить

Dmitri Sorokin
7 часов назад
Ольга, а про нашего Умку, вы забыли? По-моему, все в порядке

В Канаде запечатлели схватку белого и черного медведей

Maksimillian
9 часов назад
Как мерзко и бездарно оформлен текст. Читать Протвино!

Карта: 20 самых высоких небоскребов мира

Иван Колупаев
9 часов назад
Evgeny, Ан-2 был "дешев" скорей всего из-за массовости. Так-то конструкция не слишком удачная, ее уже тут разбирали. Как всегда Березин и у него даже был

Модель российско-белорусского самолета «Освей» впервые представили широкой публике

Alexander Nazarov
10 часов назад
Д, была жизнь на Марсе? Поподробнее пожалуйста.

Инфографика: самые высокие вершины Солнечной системы в сравнении с Эверестом

Alexander Nazarov
10 часов назад
Victor1947, вопрос мне адресован?

В Канаде запечатлели схватку белого и черного медведей

Марк Кубарев
10 часов назад
Галина, где там об этом написано что она 10 км

Инфографика: самые высокие вершины Солнечной системы в сравнении с Эверестом

Марк Кубарев
10 часов назад
Max, ты совсем что ли умом тронулся

Инфографика: самые высокие вершины Солнечной системы в сравнении с Эверестом

Дмитрий Соловьёв
10 часов назад
Driving, только этот самолёт замена для л-410, а не ан-2

Модель российско-белорусского самолета «Освей» впервые представили широкой публике

Русский
11 часов назад
Mark, Ошибаетесь. Бурый медведь очень выносливый. Размеры крупного самца могут быть очень внушительными. И если будет драка то с вероятностью 70%

В Канаде запечатлели схватку белого и черного медведей

Галина Балакина
13 часов назад
А давно Эверест более 10км? Вроде бы всегда был 8848метров? Как быстро жизнь меняется,вот и Джомолунгма подросла!

Инфографика: самые высокие вершины Солнечной системы в сравнении с Эверестом

Max Mad
13 часов назад
Михаил, а самец белого, просто позавтракал бы черненьким)

В Канаде запечатлели схватку белого и черного медведей

Max Mad
13 часов назад
Рома, на фото самка, для самцов белых норма 700кг

В Канаде запечатлели схватку белого и черного медведей

Alexander Nazarov
15 часов назад
Max, ага! И Земля плоская! * я в соседней палате. Заходи. Обсудим.

Инфографика: самые высокие вершины Солнечной системы в сравнении с Эверестом

Федя Голицын
15 часов назад
Андрей, и пукнула

В Канаде запечатлели схватку белого и черного медведей

Alexander Nazarov
15 часов назад
Как говорят в Чечне: "Чем ниже моя Лада Приора тем выше горы!". Фиговенькая инфографика. Людям мозг вынесли...

Инфографика: самые высокие вершины Солнечной системы в сравнении с Эверестом

diplodockXXI
15 часов назад
Белые радуйтесь. Негры от вас получают

В Канаде запечатлели схватку белого и черного медведей

Vitek Ra
15 часов назад
Driving, опять иноагенты виноваты. А царёк 25 лет у руля, тому же Чубайсу разрешил вывести из Роснано 76 млрд руб! И спокойно уехать из страны...

Фото машиниста с разницей в четверть века показали разительный прогресс китайских железных дорог

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно