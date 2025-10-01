  • Добавить в закладки
Дмитрий Скрипач

Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
1 октября, 09:35
Рейтинг: +1059
Посты: 2391

Анимация: динамика авиаперевозок с 1923 по 2024 год

Специалисты портала The Brain Maze создали новую анимацию, в которой показали, как менялось количество регулярных коммерческих рейсов в мире с 1923 по 2024 год. Каждый самолет на карте отражает не конкретный маршрут или аэропорт — он символизирует общее число полетов в определенный год.

Сообщество
# авиация
# анимация
# видео
Анимация: динамика авиаперевозок с 1923 по 2024 год / © The Brain Maze 
Анимация: динамика авиаперевозок с 1923 по 2024 год / © The Brain Maze 

По мере движения во времени небо постепенно наполняется все более плотным трафиком, который резко сокращается во время крупных исторических событий. Отдельно отмечены и изображены сокращения рейсов — во время Второй мировой войны, нефтяного кризиса 1973 года, событий 11 сентября 2001 года, финансового кризиса 2008-го и беспрецедентного обвала в период пандемии COVID-19 — с пояснением причин, вызвавших каждый из этих спадов.

© The Brain Maze 

Если самолеты окрашены в зеленый цвет — это означает рост числа рейсов. Красный же сигнализирует о годах спада.

Эта визуальная реконструкция основана на данных Международной организации гражданской авиации, Международной ассоциации воздушного транспорта, Всемирного банка, а также архивных источниках об истоках авиации. Каждый взлет и падение темпов перевозки отражает ритм истории авиации.

