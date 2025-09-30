Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Наземная обсерватория Веры Рубин догонит «Хаббл» и «Джеймс Уэбб» по четкости изображений
Новый алгоритм, способный преобразовывать изображения наземных телескопов, устраняя размытие и создавая максимально четкую картину, успешно прошел тестирование на восьмиметровом телескопе Subaru на гавайской горе Мауна-Кеа. Следующий шаг — применение его к снимкам обсерватории Веры С. Рубина, когда она приступит к научным наблюдениям, которые стартуют уже в этом году.
Революционный алгоритм под названием ImageMM разработал математик из Университета Джонса Хопкинса Яшил Сукурдап (Yashil Sukurdeep).
ImageMM работает, моделируя, как свет от объектов ночного неба проходит через искажающую атмосферу, а затем применяя эту модель к изображениям.
Пока алгоритм ImageMM тестировался на телескопе Subaru, создавая изображения более четкие и детализированные, чем было возможно ранее на японской обсерватории. Теперь планируется применять его к снимкам обсерватории Веры С. Рубин в Чили.
Хотя космические телескопы все еще дают более качественные изображения, их поле зрения обычно узкое, тогда как у Рубин оно значительно шире — 3,5 градуса, что примерно соответствует угловому диаметру семи полных лун. Поэтому применение ImageMM для повышения четкости снимков обсерватории Веры Рубин даст огромное преимущество, даже если качество снимков «Хаббл» и «Джеймс Уэбб» в целом выше.
Обычно выбрасываемое кометой вещество придает ей заметное ускорение. Как выяснилось, с третьим известным науке межзвездным объектом 3I/ATLAS этого практически не происходит, хотя у него есть и кома, и хвост. Астрофизики сейчас пытаются найти этому объяснение.
ТЭС на ископаемом топливе — причина смерти многих сотен тысяч человек в год. Их замещение поэтому неизбежно, но вот чем? ВИЭ нестабильны в выработке, из-за чего мы видим страновые блэкауты в Испании и ужесточение правил их ввода в Китае с этого года. Атом, напротив, крайне стабилен. Только вот при текущем сценарии использования ядерного топлива разведанные запасы урана слишком малы, чтобы быть долгосрочной основой для недорогой энергии. Пока их хватает, а что будет завтра? Именно ответу на этот вопрос и посвящены два страхующих друг друга прорывных российских проекта по замыканию топливного цикла.
Сегодня мировую связь, от интернета до телевидения, обеспечивают оптоволоконные кабели на основе сверхчистого кварцевого стекла. Этот прочный и термостойкий материал незаменим в космической индустрии и микроэлектронике, а его современное производство по золь-гель технологии требует энергоемкой термообработки свыше 1000 градусов Цельсия, что увеличивает себестоимость. Ученые Пермского Политеха разработали методику, сокращающую время этой стадии в шесть раз и снижающую энергозатраты примерно на 80%, что ускорит производство и повысит его эффективность.
Археологи Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН), при поддержке фонда «История отечества» в ходе раскопок обнаружили на всемирно известной стоянке каменного века Костенки-17 в Воронежской области редчайшие украшения из зубов песца и окаменелой раковины, а также уникальный для этого времени нуклеус из бивня мамонта для снятия заготовок.
Резкий крен, падение в воздушную яму и тревожный сигнал ремней безопасности — знакомые ощущения для любого, кто часто летает. Для миллионов пассажиров турбулентность остается главным источником дискомфорта и страха в полете. Но авторы нового исследования обещают перевести ее из разряда непредсказуемых явлений в область точной науки. Они заявили о создании, возможно, самой передовой математической модели турбулентности, которая поможет сделать полет гораздо спокойнее.
Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.
Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.
Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.
