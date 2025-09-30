Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Наземная обсерватория Веры Рубин догонит «Хаббл» и «Джеймс Уэбб» по четкости изображений

Новый алгоритм, способный преобразовывать изображения наземных телескопов, устраняя размытие и создавая максимально четкую картину, успешно прошел тестирование на восьмиметровом телескопе Subaru на гавайской горе Мауна-Кеа. Следующий шаг — применение его к снимкам обсерватории Веры С. Рубина, когда она приступит к научным наблюдениям, которые стартуют уже в этом году.

Пример типичного снимка телескопа Subaru (слева), его обработка с использованием ранее известных методов повышения резкости (в центре) и итоговое изображение, улучшенное с помощью алгоритма ImageMM (справа) / © Johns Hopkins University et al / Subaru Telescope

Революционный алгоритм под названием ImageMM разработал математик из Университета Джонса Хопкинса Яшил Сукурдап (Yashil Sukurdeep).

ImageMM работает, моделируя, как свет от объектов ночного неба проходит через искажающую атмосферу, а затем применяя эту модель к изображениям.

Пока алгоритм ImageMM тестировался на телескопе Subaru, создавая изображения более четкие и детализированные, чем было возможно ранее на японской обсерватории. Теперь планируется применять его к снимкам обсерватории Веры С. Рубин в Чили.

Хотя космические телескопы все еще дают более качественные изображения, их поле зрения обычно узкое, тогда как у Рубин оно значительно шире — 3,5 градуса, что примерно соответствует угловому диаметру семи полных лун. Поэтому применение ImageMM для повышения четкости снимков обсерватории Веры Рубин даст огромное преимущество, даже если качество снимков «Хаббл» и «Джеймс Уэбб» в целом выше.