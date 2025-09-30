  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Алена Кирсанова
Алена Кирсанова
30 сентября, 07:55
Рейтинг: +445
Посты: 966

Наземная обсерватория Веры Рубин догонит «Хаббл» и «Джеймс Уэбб» по четкости изображений

Новый алгоритм, способный преобразовывать изображения наземных телескопов, устраняя размытие и создавая максимально четкую картину, успешно прошел тестирование на восьмиметровом телескопе Subaru на гавайской горе Мауна-Кеа. Следующий шаг — применение его к снимкам обсерватории Веры С. Рубина, когда она приступит к научным наблюдениям, которые стартуют уже в этом году.

Сообщество
# Джеймс Уэбб
# космос
# телескопы
# технологии
# Хаббл
Пример типичного снимка телескопа Subaru (слева), его обработка с использованием ранее известных методов повышения резкости (в центре) и итоговое изображение, улучшенное с помощью алгоритма ImageMM (справа) / © Johns Hopkins University et al / Subaru Telescope
Пример типичного снимка телескопа Subaru (слева), его обработка с использованием ранее известных методов повышения резкости (в центре) и итоговое изображение, улучшенное с помощью алгоритма ImageMM (справа) / © Johns Hopkins University et al / Subaru Telescope

Революционный алгоритм под названием ImageMM разработал математик из Университета Джонса Хопкинса Яшил Сукурдап (Yashil Sukurdeep).

ImageMM работает, моделируя, как свет от объектов ночного неба проходит через искажающую атмосферу, а затем применяя эту модель к изображениям. 

Пока алгоритм ImageMM тестировался на телескопе Subaru, создавая изображения более четкие и детализированные, чем было возможно ранее на японской обсерватории. Теперь планируется применять его к снимкам обсерватории Веры С. Рубин в Чили.

Хотя космические телескопы все еще дают более качественные изображения, их поле зрения обычно узкое, тогда как у Рубин оно значительно шире — 3,5 градуса, что примерно соответствует угловому диаметру семи полных лун. Поэтому применение ImageMM для повышения четкости снимков обсерватории Веры Рубин даст огромное преимущество, даже если качество снимков «Хаббл» и «Джеймс Уэбб» в целом выше.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
30 Сен
1200
Стоицизм — основа мировоззрения сильных людей
ВСмысле
Санкт-Петербург
Лекция
30 Сен
600
Введение в лихенологию
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург
Форум
01 Окт
Бесплатно
Научно-производственный форум «Полимерум-2025»
РХТУ им. Д.И. Менделеева
Москва
Лекция
01 Окт
Бесплатно
Как сделать IT-стартап и не выгореть
Курилка Гутенберга
Москва
Лекция
01 Окт
Бесплатно
Аргументация: правила, ошибки и уловки
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
01 Окт
750
Нейробиология любопытства
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
02 Окт
Бесплатно
«Чипирование» в нейрохирургии
Нейрокампус
Москва
Лекция
02 Окт
Бесплатно
КНДР: страна, живущая в трех эпохах
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
02 Окт
Бесплатно
География в будущем и будущее географии
Русское географическое общество
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
29 сентября, 15:09
Адель Романова

Третий межзвездный объект при наличии комы и хвоста не повел себя как комета

Обычно выбрасываемое кометой вещество придает ей заметное ускорение. Как выяснилось, с третьим известным науке межзвездным объектом 3I/ATLAS этого практически не происходит, хотя у него есть и кома, и хвост. Астрофизики сейчас пытаются найти этому объяснение.

Астрономия
# кометы
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные объекты
28 сентября, 16:44
Редакция Naked Science

Замкнутый цикл и четвертое поколение: на пороге почти вечного двигателя

ТЭС на ископаемом топливе — причина смерти многих сотен тысяч человек в год. Их замещение поэтому неизбежно, но вот чем? ВИЭ нестабильны в выработке, из-за чего мы видим страновые блэкауты в Испании и ужесточение правил их ввода в Китае с этого года. Атом, напротив, крайне стабилен. Только вот при текущем сценарии использования ядерного топлива разведанные запасы урана слишком малы, чтобы быть долгосрочной основой для недорогой энергии. Пока их хватает, а что будет завтра? Именно ответу на этот вопрос и посвящены два страхующих друг друга прорывных российских проекта по замыканию топливного цикла.

С точки зрения науки
# атомная энергетика
# атомные реакторы
# АЭС
# БН-1200
# БРЕСТ
# Россия
# технологии
# ядерная энергия
Выбор редакции
29 сентября, 11:24
ПНИПУ

Ученые в шесть раз ускорили производство кварцевого стекла для интернет-передачи

Сегодня мировую связь, от интернета до телевидения, обеспечивают оптоволоконные кабели на основе сверхчистого кварцевого стекла. Этот прочный и термостойкий материал незаменим в космической индустрии и микроэлектронике, а его современное производство по золь-гель технологии требует энергоемкой термообработки свыше 1000 градусов Цельсия, что увеличивает себестоимость. Ученые Пермского Политеха разработали методику, сокращающую время этой стадии в шесть раз и снижающую энергозатраты примерно на 80%, что ускорит производство и повысит его эффективность.

ПНИПУ
# интернет
# кварцевое стекло
# микроэлектроника
# оптоволокно
# связь
29 сентября, 15:09
Адель Романова

Третий межзвездный объект при наличии комы и хвоста не повел себя как комета

Обычно выбрасываемое кометой вещество придает ей заметное ускорение. Как выяснилось, с третьим известным науке межзвездным объектом 3I/ATLAS этого практически не происходит, хотя у него есть и кома, и хвост. Астрофизики сейчас пытаются найти этому объяснение.

Астрономия
# кометы
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные объекты
26 сентября, 11:41
ИИМК РАН

В Костенках обнаружили украшения и предметы, не имеющие аналогов в мире

Археологи Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН), при поддержке фонда «История отечества» в ходе раскопок обнаружили на всемирно известной стоянке каменного века Костенки-17 в Воронежской области редчайшие украшения из зубов песца и окаменелой раковины, а также уникальный для этого времени нуклеус из бивня мамонта для снятия заготовок.

ИИМК РАН
# бивни
# клыки
# костенки
# мамонты
# украшения
27 сентября, 14:07
Игорь Байдов

Перелеты без тряски: физики решили проблему турбулентности

Резкий крен, падение в воздушную яму и тревожный сигнал ремней безопасности — знакомые ощущения для любого, кто часто летает. Для миллионов пассажиров турбулентность остается главным источником дискомфорта и страха в полете. Но авторы нового исследования обещают перевести ее из разряда непредсказуемых явлений в область точной науки. Они заявили о создании, возможно, самой передовой математической модели турбулентности, которая поможет сделать полет гораздо спокойнее.

Физика
# авиаперелет
# распространение турбулентности
# самолеты
# турбулентность
20 сентября, 08:52
Александр Березин

Российский спутник «Бион-М» благополучно вернулся на Землю: среди пассажиров есть потери

Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.

Космонавтика
# биология
# биоспутник
# космос
# Россия
12 сентября, 14:03
ТюмГУ

Ученый предложил пересмотреть историю российского самодержавия

Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.

ТюмГУ
# власть
# история
# период
# Петр I
# Россия
# царь
9 сентября, 11:03
Адель Романова

Рекордную скорость межзвездного объекта 3I/ATLAS не удалось объяснить

Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.

Астрономия
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные объекты
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Ученые зафиксировали, как антибиотик пробивает «броню» бактерии

    30 сентября, 07:49

  2. Третий межзвездный объект при наличии комы и хвоста не повел себя как комета

    29 сентября, 15:09

  3. Грибы оказались неожиданно важной частью рациона нескольких видов приматов

    29 сентября, 14:22

  4. Сверхчувствительный сенсор поможет уловить малейшие примеси опасных газов в воздухе

    29 сентября, 14:15
Выбор редакции

Антропологи предложили переписать всю историю человечества за последний миллион лет

29 сентября, 09:54

Последние комментарии

Specbsys
5 минут назад
Расстрелы коррупционеров рулят. И никаких "незаменимых специалистов" не надо

Фото машиниста с разницей в четверть века показали разительный прогресс китайских железных дорог

Данила Непершев
14 минут назад
Max, а что там?)

Инфографика: самые высокие вершины Солнечной системы в сравнении с Эверестом

Sergiy Mudrak
28 минут назад
Ольга, Канада тоже ваша?

В Канаде запечатлели схватку белого и черного медведей

Driving Life
46 минут назад
Evgeny, зачем нужны эти региональные самолеты, если тот же груз на те же расстояния и с той же скоростью можно доставить вертушкой, которая не требует

Модель российско-белорусского самолета «Освей» впервые представили широкой публике

Driving Life
53 минуты назад
Vitek, эти деньги раздали рукожопам, которые отсижывают жопо-часы ради ЗП. А китайцы вот усердно работают. Есть такая штука, менталитет называется

Фото машиниста с разницей в четверть века показали разительный прогресс китайских железных дорог

Max V
1 час назад
Да нет там никаких вершин. Башку вам дурят наивным.

Инфографика: самые высокие вершины Солнечной системы в сравнении с Эверестом

Evgeny
2 часа назад
да ничего он не закроет. Проблема что этой что других подобных конструкций ("байкал" и т.п.) - цена. Самолет "для деревни" должен быть дешев и их должно

Модель российско-белорусского самолета «Освей» впервые представили широкой публике

Дмитрий Шешнёв
5 часов назад
Белые полярные расисты линчевали медведя - негра. Винтер из коминг, господа!

В Канаде запечатлели схватку белого и черного медведей

Антон Виноградов
6 часов назад
Михаил, известные (!) энциклопедисты все же закончились менее ста лет назад. Это к слову. Я во многом не согласен с Александром, но встану в позицию

Китай может обогнать США с высадкой на Луну, и так будет лучше для всего человечества

Антон Виноградов
6 часов назад
Михаил, немного про популяризацию. Доктором или кандидатом наук в большинстве случаев быть не нужно. Достаточно иметь знания и понимание на уровне

Китай может обогнать США с высадкой на Луну, и так будет лучше для всего человечества

Vladimir Nazarov
6 часов назад
Белый и бурого одолеет

В Канаде запечатлели схватку белого и черного медведей

Арслан Расуев
7 часов назад
Аva, "Освой[бюджет]"

Модель российско-белорусского самолета «Освей» впервые представили широкой публике

Nikita Lazarenko
7 часов назад
Мне попадалась статистика что яркость этого объекта в 20 раз превышает предсказанную кривую для объектов типа кометы. Что это не понятно, но оч

Третий межзвездный объект при наличии комы и хвоста не повел себя как комета

Vitek Ra
7 часов назад
Вот что значит нет коррупции (хотя, она есть формально, но очень малый %). А здесь 25 лет ворьё у власти. Миллиарды, да что там, триллионы долларов за

Фото машиниста с разницей в четверть века показали разительный прогресс китайских железных дорог

Татьяна Ионченкова
7 часов назад
Шикарные фото❤️ лев расцарапанным носом и подбитым глаза, красавец

Дикая природа Южной Африки: лучшие работы местных фотографов

Андрей Безимяу
9 часов назад
Анжелика, у нас в Канаде никто ничего не выгребает из леса,а наоборот.Поэтому популяция дикого зверья зашкаливает,охотничьий рай.

В Канаде запечатлели схватку белого и черного медведей

Alexander Nazarov
9 часов назад
Механик, а какая разница?

Модель российско-белорусского самолета «Освей» впервые представили широкой публике

Mikhail Lukashev
9 часов назад
Хахах-) «Снежинка» — уничижительный жаргонный термин, который обозначает человека, обладающего завышенным чувством уникальности,

Китай может обогнать США с высадкой на Луну, и так будет лучше для всего человечества

Елена Халилова
9 часов назад
Гибрид белого и бурого медведей называется Гроар или Пизли. Белые медведи произошли от бурых несколько сотен тысяч лет назад.

В Канаде запечатлели схватку белого и черного медведей

Mikhail Lukashev
9 часов назад
Михаил, всё ясно с вами, болезный. А чем вы занимаетесь-то, болезный? Почему так сложно открыться? Я вот могу: по образованию - физик-ядерщик, по

Китай может обогнать США с высадкой на Луну, и так будет лучше для всего человечества

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно