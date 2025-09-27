Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Популярный антидепрессант влияет не только на уровень серотонина, но и помогает клеткам мозга управлять своей энергией и восстанавливать связи

Ученые выяснили, что антидепрессант флуоксетин не только повышает уровень серотонина. После его применения клетки мозга начинают иначе управлять энергией и восстанавливают свои связи, помогая мозгу стать более пластичным и адаптироваться во время лечения депрессии.

Исследователи из Университета Восточной Финляндии (University of Eastern Finland) и Университета Хельсинки (University of Helsinki) обнаружили, что после двух недель лечения флуоксетином особый класс клеток головного мозга — парвальбумин-содержащие интернейроны — стал менее жестким в префронтальной коре. Эти клетки помогают поддерживать баланс активности мозга. Результаты исследования были опубликованы в Neuropsychopharmacology.

Митохондрии парвальбумин-содержащих интернейронов — крошечные электростанции клеток — показали снижение экспрессии генов, связанных с выработкой энергии. Одновременно гены, связанные с пластичностью, были активированы. Защитные периневральные сетки, обычно ограничивающие пластичность, ослабли. Совокупность этих изменений может позволить мозгу войти в более пластичное или адаптируемое состояние. Однако исследователям еще предстоит определить причинно-следственные связи между ними.

Депрессия связана с чрезмерно жесткими цепями мозга, сопротивляющимися изменениям. Флуоксетин, смягчая эти цепи и изменяя функционирование их митохондрий, может создать окно пластичности или гибкости в мозге. Результаты исследования также указывают на новые биологические маркеры, такие как изменения митохондрий или ослабление периневральных сетей. В будущем это может помочь направить или улучшить лечение.

По словам ученых, результаты исследования показали, как антидепрессанты могут помочь людям выздороветь. Они не только поднимают настроение, но и способствуют перестройке нейронных цепей, меняя энергетические системы мозга.