Новые рендеры раскрыли, какие самолеты оснастят дронами LongShot

Новые рендеры, опубликованные оборонной компанией General Atomics, продемонстрировали, как беспилотный аппарат LongShot может использоваться с истребителей F-15, а также с бомбардировщиков B-52 и транспортных самолетов C-17.

Истребитель F-15, оснащенный LongShot / © General Atomics

LongShot — это программа Агентства перспективных оборонных исследовательских проектов (DARPA) Минобороны США, изучающая концепцию беспилотного летательного аппарата, способного запускать ракеты «воздух — воздух» прямо в полете. Такой подход позволяет увеличить дальность действия и снизить уязвимость самолета-носителя, а также дает ряд других преимуществ.

LongShot запускает ракеты «воздух — воздух» / © General Atomics

В 2020 году DARPA заключила контракты на первоначальные разработки LongShot с General Atomics, Lockheed Martin и Northrop Grumman. В 2023 году только General Atomics была выбрана для продолжения работы над своим вариантом. Компания сообщила, что в настоящее время модели аппарата LongShot проходят испытания в аэродинамической трубе в преддверии ожидаемого первого полета в следующем году.

B-52 использует LongShot / © General Atomics

Изначально DARPA надеялась на запуск LongShot до конца 2023 года, но к марту 2024 года сроки были перенесены на финансовый 2025 год, который заканчивается в этом месяце.

Рендер, показывающий систему Rapid Dragon, оснащенную аппаратами LongShot, которые сбрасываются с самолетов C-17 / © General Atomics