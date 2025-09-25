Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Новые рендеры раскрыли, какие самолеты оснастят дронами LongShot
Новые рендеры, опубликованные оборонной компанией General Atomics, продемонстрировали, как беспилотный аппарат LongShot может использоваться с истребителей F-15, а также с бомбардировщиков B-52 и транспортных самолетов C-17.
LongShot — это программа Агентства перспективных оборонных исследовательских проектов (DARPA) Минобороны США, изучающая концепцию беспилотного летательного аппарата, способного запускать ракеты «воздух — воздух» прямо в полете. Такой подход позволяет увеличить дальность действия и снизить уязвимость самолета-носителя, а также дает ряд других преимуществ.
В 2020 году DARPA заключила контракты на первоначальные разработки LongShot с General Atomics, Lockheed Martin и Northrop Grumman. В 2023 году только General Atomics была выбрана для продолжения работы над своим вариантом. Компания сообщила, что в настоящее время модели аппарата LongShot проходят испытания в аэродинамической трубе в преддверии ожидаемого первого полета в следующем году.
Изначально DARPA надеялась на запуск LongShot до конца 2023 года, но к марту 2024 года сроки были перенесены на финансовый 2025 год, который заканчивается в этом месяце.
Глава Института космических исследований Российской академии наук Анатолий Петрукович в интервью отметил, что сейчас Китай и США ведут соревнование за то, кто первым высадится на Луне. До 2030 года, по его словам, перед нашей страной стоит «главная задача — наверстать отставание».
Активнее всего электромобилями занимается Китай — страна с самым загрязненным воздухом в городах. Уже сейчас большинство новых машин там движет электричество. Китайская спешка понятна: научные работы свидетельствуют о гибели сотен тысяч человек от выхлопных газов автомобилей, от них растет даже риск приобретенного слабоумия. Россия заселена менее плотно, отчего воздух в ней чище. Почему же и тут разрабатывают массовые электромобили типа «Атома», а «Росатом» выстраивает полный цикл электродвижения — от добычи лития и производства батарей до сети зарядок по всей стране?
Спешащие люди часто бывают менее любезны и дружелюбны с окружающими. Это подтвердило недавнее исследование польских ученых. Также они выяснили, что может устранить негативное действие суеты на человеческое поведение.
Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.
С помощью данных, которые получил европейский спутник CryoSat-2, ученые увеличили число известных подледных антарктических озер до 766. Их них у 231 наблюдаются цикличные изменения уровня воды — такие водоемы называют активными.
Обширная сеть подземных ходов, где евреи времен римского владычества прятали оружие для последующих восстаний, использовалась ими и после, причем для других целей. Получается, что римляне не смогли установить ее местоположение и уничтожить на протяжении столетий.
Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.
Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.
Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Спиритические сеансы прошлого
Сдвинуть звезду с места: как китайский космический телескоп будет искать Землю 2.0
Гравитационные линзы на службе астрономии
Каково это – посетить Юпитер?
Цари и вожди. Узнаете ли вы правителя России по его деяниям?
Самые сильные животные
Американцы на Луне: стоит ли сомневаться дальше?
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии