  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Николай Головин
Николай Головин
25 сентября, 10:37
Рейтинг: +272
Посты: 822

Новые рендеры раскрыли, какие самолеты оснастят дронами LongShot

Новые рендеры, опубликованные оборонной компанией General Atomics, продемонстрировали, как беспилотный аппарат LongShot может использоваться с истребителей F-15, а также с бомбардировщиков B-52 и транспортных самолетов C-17.

Сообщество
# General Atomics
# авиация
# беспилотники
# оружие
# рендеры
Истребитель F-15, оснащенный LongShot / © General Atomics
Истребитель F-15, оснащенный LongShot / © General Atomics

LongShot — это программа Агентства перспективных оборонных исследовательских проектов (DARPA) Минобороны США, изучающая концепцию беспилотного летательного аппарата, способного запускать ракеты «воздух — воздух» прямо в полете. Такой подход позволяет увеличить дальность действия и снизить уязвимость самолета-носителя, а также дает ряд других преимуществ.

LongShot запускает ракеты «воздух — воздух» / © General Atomics
LongShot запускает ракеты «воздух — воздух» / © General Atomics

В 2020 году DARPA заключила контракты на первоначальные разработки LongShot с General Atomics, Lockheed Martin и Northrop Grumman. В 2023 году только General Atomics была выбрана для продолжения работы над своим вариантом. Компания сообщила, что в настоящее время модели аппарата LongShot проходят испытания в аэродинамической трубе в преддверии ожидаемого первого полета в следующем году.

B-52 использует LongShot / © General Atomics
B-52 использует LongShot / © General Atomics

Изначально DARPA надеялась на запуск LongShot до конца 2023 года, но к марту 2024 года сроки были перенесены на финансовый 2025 год, который заканчивается в этом месяце.

Рендер, показывающий систему Rapid Dragon, оснащенную аппаратами LongShot, которые сбрасываются с самолетов C-17 / © General Atomics
Рендер, показывающий систему Rapid Dragon, оснащенную аппаратами LongShot, которые сбрасываются с самолетов C-17 / © General Atomics
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
25 Сен
Бесплатно
Камни, что правят миром: тайная жизнь полезных ископаемых
Политехнический музей
Москва
Лекция
25 Сен
Бесплатно
Разработка противоопухолевых препаратов: основные этапы и тренды
Парк «Зарядье»
Москва
Лекция
25 Сен
700
Просветление темной энергии?
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
25 Сен
Бесплатно
Осторожно! Заяц в городе!
Московский зоопарк
Москва
Лекция
26 Сен
1000
Черные дыры для чайников
Medio Modo
Москва
Лекция
26 Сен
Бесплатно
Как работает иммунитет и как это сказывается на здоровье
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
27 Сен
1000
Дербент: древнейший город России
Medio Modo
Москва
Лекция
27 Сен
Бесплатно
Русский синтаксис: всегда ли мы знаем, как правильно?
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
27 Сен
Бесплатно
Как лечат зубы в зоопарке?
Экспериментаниум
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
24 сентября, 11:32
Александр Березин

Директор Института космических исследований рассказал о месте России в лунной гонке

Глава Института космических исследований Российской академии наук Анатолий Петрукович в интервью отметил, что сейчас Китай и США ведут соревнование за то, кто первым высадится на Луне. До 2030 года, по его словам, перед нашей страной стоит «главная задача — наверстать отставание».

Космонавтика
# Китай
# космос
# Луна
# Россия
# США
22 сентября, 12:13
Редакция Naked Science

Электромобилизация и Россия: зачем крупнейшей нефтяной державе опора на электромотор

Активнее всего электромобилями занимается Китай — страна с самым загрязненным воздухом в городах. Уже сейчас большинство новых машин там движет электричество. Китайская спешка понятна: научные работы свидетельствуют о гибели сотен тысяч человек от выхлопных газов автомобилей, от них растет даже риск приобретенного слабоумия. Россия заселена менее плотно, отчего воздух в ней чище. Почему же и тут разрабатывают массовые электромобили типа «Атома», а «Росатом» выстраивает полный цикл электродвижения — от добычи лития и производства батарей до сети зарядок по всей стране?

С точки зрения науки
# АЭС
# зеленая экономика
# зеленая энергетика
# нефть
# Россия
# технологии
# экономика
# электромобили
# энергетика
Выбор редакции
22 сентября, 12:38
Юлия Трепалина

Ученые подсказали, как сохранить приветливость в повседневной спешке

Спешащие люди часто бывают менее любезны и дружелюбны с окружающими. Это подтвердило недавнее исследование польских ученых. Также они выяснили, что может устранить негативное действие суеты на человеческое поведение.

Психология
# доброжелательность
# осознанность
# просоциальное поведение
# суета
20 сентября, 08:52
Александр Березин

Российский спутник «Бион-М» благополучно вернулся на Землю: среди пассажиров есть потери

Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.

Космонавтика
# биология
# биоспутник
# космос
# Россия
24 сентября, 08:15
Василий Парфенов

Ученые нашли подо льдами Антарктиды 85 ранее неизвестных «активных» озер

С помощью данных, которые получил европейский спутник CryoSat-2, ученые увеличили число известных подледных антарктических озер до 766. Их них у 231 наблюдаются цикличные изменения уровня воды — такие водоемы называют активными.

Геология
# антарктида
# Антарктика
# подледное озеро
23 сентября, 13:15
Александр Березин

Археологи нашли клад в военных катакомбах древнееврейских повстанцев

Обширная сеть подземных ходов, где евреи времен римского владычества прятали оружие для последующих восстаний, использовалась ими и после, причем для других целей. Получается, что римляне не смогли установить ее местоположение и уничтожить на протяжении столетий.

Археология
# археология
# Израиль
# история
# Римская империя
20 сентября, 08:52
Александр Березин

Российский спутник «Бион-М» благополучно вернулся на Землю: среди пассажиров есть потери

Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.

Космонавтика
# биология
# биоспутник
# космос
# Россия
12 сентября, 14:03
ТюмГУ

Ученый предложил пересмотреть историю российского самодержавия

Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.

ТюмГУ
# власть
# история
# период
# Петр I
# Россия
# царь
9 сентября, 11:03
Адель Романова

Рекордную скорость межзвездного объекта 3I/ATLAS не удалось объяснить

Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.

Астрономия
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные объекты
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Палеонтологи описали нового мегараптора, погибшего с крокодилом в зубах

    25 сентября, 08:46

  2. Астероид, который может упасть на Луну, предложили взорвать

    25 сентября, 08:24

  3. Исследование о пользе яблочного уксуса для сброса веса отозвали из-за множества ошибок

    25 сентября, 08:04

  4. Новый пример конвергентной эволюции: химики узнали, что грибы создали псилоцибин двумя разными путями

    24 сентября, 20:04
Выбор редакции

Электромобилизация и Россия: зачем крупнейшей нефтяной державе опора на электромотор

22 сентября, 12:13

Последние комментарии

Александр Березин
2 минуты назад
Artem, "Александр, вы специально говоря про автобусы сразу вставляете новые электробусы за оверр дофига денег, а говоря про троллейбусы начисто

Электромобилизация и Россия: зачем крупнейшей нефтяной державе опора на электромотор

Artem Suleymanov
5 минут назад
Александр, Лол что? А это ты как придумал?

Электромобилизация и Россия: зачем крупнейшей нефтяной державе опора на электромотор

Artem Suleymanov
11 минут назад
Александр, вы специально говоря про автобусы сразу вставляете новые электробусы за оверр дофига денег, а говоря про троллейбусы начисто

Электромобилизация и Россия: зачем крупнейшей нефтяной державе опора на электромотор

Александр Березин
28 минут назад
Ar, "взял цены до массового появления электрокаров. Но исходя из вашего сообщения должно быть якобы постоянное повышение." Конечно должно быть,

Электромобилизация и Россия: зачем крупнейшей нефтяной державе опора на электромотор

Александр Березин
34 минуты назад
Иван, "Александр, и причем здесь Мексика?" А она тут при том, что там рыночные цены на бензин. А в России -- заниженные усилиями государства. "Вы

Электромобилизация и Россия: зачем крупнейшей нефтяной державе опора на электромотор

C gd
35 минут назад
Для работы в зоопарках, собирать полезные ископаемые, тяжелая работа в опасных условиях самое то. Не для промышленности в общем понимании, но самое

Инфографика: современное поколение гуманоидных роботов

Александр Березин
39 минут назад
Александр, "Дорогой Александр, за троллейбусом вообще не надо ездить! " Дорогой Александр С., в городе, где широко применяются троллейбусы ( и

Электромобилизация и Россия: зачем крупнейшей нефтяной державе опора на электромотор

andrii
44 минуты назад
Одна из оголодавших песчанок выбралась из клетки и перегрызла провода, что привело к нарушению поступления кислорода. !!! они решили что лучше

Российский спутник «Бион-М» благополучно вернулся на Землю: среди пассажиров есть потери

Александр Березин
45 минут назад
Ситуация в Таллине сейчас сама отвечает на ваш вопрос, почему мы не хотим рассматривать его опыт. Пусть сами дышат пятью микрограммами микрочастиц

Электромобилизация и Россия: зачем крупнейшей нефтяной державе опора на электромотор

Александр Березин
46 минут назад
Александр, "Почему-то автор не рассматривает возможность импорта электромобилей из Кита" А вам не кажется, что с учетом опыта СВО опора на любой

Электромобилизация и Россия: зачем крупнейшей нефтяной державе опора на электромотор

Александр Березин
1 час назад
Иван, если внимательно взглянуть на авторство статьи выше, то можно заметить, что там не стоит Александр Березин. Но если вас интересует лично мое

Электромобилизация и Россия: зачем крупнейшей нефтяной державе опора на электромотор

Foxtrot Uniform
1 час назад
Сопло, конечно, любопытное... И потери там наверняка - мама не горюй, и с термозащитой (особенно на форсаже) - немало проблем. Очень интересно, как

В США показали модель двигателя для первого истребителя шестого поколения F-47

Александр Французов
1 час назад
Сергей, очевидно, что климат в первую очередь.

Где будут жить дольше всего, а где — меньше всего — прогнозируемая продолжительность жизни в разных странах

Александр Французов
1 час назад
Чувствую я, что горбатиться старикам и за того молодого специалиста,отработавшего три часа, будет нормой на всех предприятиях.

Ученые развенчали миф о том, что миллениалы более выносливы на работе, чем зумеры

alaserm1
4 часа назад
В нашей системе ЛКС (лотерея как сервис) https://LotteryHouse.Me создавайте свои лотереи и получайте комиссию всегда, вне зависимости что там выберет ChatGPT

ChatGPT помог женщине выиграть в лотерею

Иван Шереметьев
5 часов назад
Александр Березин,вы ранее писали о предпочтительном развитии газового транспорта в России,теперь ваша точка зрения изменилась?

Электромобилизация и Россия: зачем крупнейшей нефтяной державе опора на электромотор

Александр С
5 часов назад
"за троллейбусом в Мск вы никогда не ездили" Дорогой Александр, за троллейбусом вообще не надо ездить! Троллейбусы, как и прочий общественный

Электромобилизация и Россия: зачем крупнейшей нефтяной державе опора на электромотор

Александр С
5 часов назад
(окончание) 6. Наконец, про электромобили. Почему-то автор не рассматривает возможность импорта электромобилей из Китая. Вдруг, они будут дешевле

Электромобилизация и Россия: зачем крупнейшей нефтяной державе опора на электромотор

Александр С
5 часов назад
(продолжение) 4. Ладно, допустим, власти не хотят или не могут бороться с застройкой городских и пригородных территорий. Читаем в той же советской

Электромобилизация и Россия: зачем крупнейшей нефтяной державе опора на электромотор

Александр С
5 часов назад
1. Вначале автор статьи (по-видимому, Березин) обозначил проблему - загрязнённый воздух в городах РФ. С этим можно согласиться - действительно,

Электромобилизация и Россия: зачем крупнейшей нефтяной державе опора на электромотор

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно