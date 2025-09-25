Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Спутники зафиксировали распад айсберга, дрейфовавшего почти 40 лет

Как и любой антарктический айсберг, дрейфующий на север в Южную Атлантику, айсберг A-23A сдается океану с приходом весны в Южном полушарии. Но его разрушение особенно примечательно: оно знаменует близкий конец гиганта, который считался одним из самых долго существовавших айсбергов на планете.

Айсберг A-23A и его осколки / © NASA Earth Observatory

На новом снимке, сделанном спутником Terra NASA, запечатлен процесс распада самого большого айсберга в мире A-23A. Рядом с ним видны большие отколовшиеся фрагменты — айсберги A-23G и A-23I, площадь которых составляла 324 и 344 квадратных километра соответственно.

Айсберг A-23A и его осколки / © NASA Earth Observatory

Часть таких осколков удается отслеживать с помощью спутников Landsat, когда позволяет погода. Также используются радиолокаторы с синтезированной апертурой (SAR), которые способны «видеть» айсберги в любую погоду и даже в условиях полярной ночи.

До того как A-23A начал разрушаться, он успел пройти долгий путь с остановками. Оторвавшись от ледника Фильхнера в 1986 году, айсберг на десятилетия застрял у южной части моря Уэдделла. Лишь в начале 2020-х он освободился и двинулся на север. В марте 2024 года его подхватило океанское течение в проливе Дрейка, но вскоре айсберг снова застрял — на этот раз у мелководного шельфа к югу от острова Южная Георгия в мае 2025 года.

Выбравшись и оттуда, A-23A оказался в своем нынешнем положении севернее острова, отправившись, вероятно, в свое последнее плавание. В итоге он падет под натиском теплой воды и воздуха.