Первый истребитель шестого поколения F-47 поднимется в воздух в 2028 году, заявил глава ВВС США

Первый истребитель F-47 для ВВС США уже строится компанией Boeing, и его первый полет ожидается в 2028 году. Об этом сообщил начальник штаба ВВС генерал Дэвид Олвин (David Allvin).

Концепт истребителя шестого поколения программы Next Generation Air Dominance (NGAD) / © USAF

Выступая на конференции Air, Space and Cyber Ассоциации воздушных и космических сил, Олвин отметил, что команда Boeing оперативно приступила к производству истребителя шестого поколения после мартовского объявления о выборе подрядчика.

F-47, ранее известный как программа Next Generation Air Dominance (NGAD), предназначен для замены F-22 Raptor. О самолете, окутанном грифом секретности, известно немногое, однако ожидается, что он получит новейшие технологии малозаметности, вооружения и двигатели, а также будет действовать совместно с автономными ударными беспилотниками — так называемыми «боевыми дронами-ведомыми».

В мае Олвин опубликовал график, согласно которому F-47 получит боевой радиус более 1850 километров и сможет развивать скорость более 2400 километров в час. Тогда же он заявил, что ВВС планируют закупить не менее 185 F-47, что сопоставимо или даже превысит численность парка F-22.

По словам генерала, для успеха в будущих конфликтах ВВС необходимо добиваться подавляющего превосходства в воздухе, и именно F-47 должен дать такую возможность.