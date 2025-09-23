  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Олег Гончар
Олег Гончар
23 сентября, 07:41
Рейтинг: +694
Посты: 2125

Первый истребитель шестого поколения F-47 поднимется в воздух в 2028 году, заявил глава ВВС США

Первый истребитель F-47 для ВВС США уже строится компанией Boeing, и его первый полет ожидается в 2028 году. Об этом сообщил начальник штаба ВВС генерал Дэвид Олвин (David Allvin).

Сообщество
# авиация
# оружие
# США
Концепт истребителя шестого поколения программы Next Generation Air Dominance (NGAD) / © USAF
Концепт истребителя шестого поколения программы Next Generation Air Dominance (NGAD) / © USAF

Выступая на конференции Air, Space and Cyber Ассоциации воздушных и космических сил, Олвин отметил, что команда Boeing оперативно приступила к производству истребителя шестого поколения после мартовского объявления о выборе подрядчика. 

F-47, ранее известный как программа Next Generation Air Dominance (NGAD), предназначен для замены F-22 Raptor. О самолете, окутанном грифом секретности, известно немногое, однако ожидается, что он получит новейшие технологии малозаметности, вооружения и двигатели, а также будет действовать совместно с автономными ударными беспилотниками — так называемыми «боевыми дронами-ведомыми».

В мае Олвин опубликовал график, согласно которому F-47 получит боевой радиус более 1850 километров и сможет развивать скорость более 2400 километров в час. Тогда же он заявил, что ВВС планируют закупить не менее 185 F-47, что сопоставимо или даже превысит численность парка F-22.

По словам генерала, для успеха в будущих конфликтах ВВС необходимо добиваться подавляющего превосходства в воздухе, и именно F-47 должен дать такую возможность.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
23 Сен
Бесплатно
Космические источники рентгеновского излучения: двойные звездные системы
Milmax Science
Казань
Лекция
23 Сен
600
Персидско-греческое противостояние: пропаганда и реальность
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
23 Сен
Бесплатно
Современные технологии выращивания клубники
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
23 Сен
Бесплатно
Русский язык в 2025 году: новые законы, новые словари, новые нормы
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
24 Сен
Бесплатно
Иммунитет как инженерная проблема
Курилка Гутенберга
Москва
Лекция
24 Сен
600
Раскопки в Хотылево — что нового?
ВСмысле
Санкт-Петербург
Лекция
24 Сен
2700
Учение с увлечением: ХХI век
Прямая речь
Москва
Лекция
24 Сен
Бесплатно
Средневековье в латах
Библиотека имени Ю.А. Гагарина
Москва
Лекция
25 Сен
Бесплатно
Камни, что правят миром: тайная жизнь полезных ископаемых
Политехнический музей
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
20 сентября, 08:52
Александр Березин

Российский спутник «Бион-М» благополучно вернулся на Землю: среди пассажиров есть потери

Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.

Космонавтика
# биология
# биоспутник
# космос
# Россия
22 сентября, 09:42
Игорь Байдов

Ученые разрешили многолетний спор о древней структуре в Северном море

Кратероподобное образование в Северном море, у берегов Великобритании, уже несколько десятилетий не дает покоя научному сообществу. Идут горячие споры о происхождении структуры. Одни ученые полагают, что это результат импактного события. Другие списывают все на земные процессы. Точку в вопросе поставила международная команда геологов.

Геология
# астероид
# Великобритания
# кратер
21 сентября, 10:01
Evgenia Vavilova

ЦЕРН сообщил о первых результатах высокоэнергетических столкновения легких ядер

Столкновения кислород—кислород и неон—неон рассказали ученым больше о кварк-глюонной плазме и подтвердили несимметричную форму ядра неона.

Физика
# Alice
# CERN
# CMS
# LHCb-детектор
# БАК
# кварк-глюонная плазма
# кислород
# ЦЕРН
# ядерная физика
# ядро атома
20 сентября, 08:52
Александр Березин

Российский спутник «Бион-М» благополучно вернулся на Землю: среди пассажиров есть потери

Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.

Космонавтика
# биология
# биоспутник
# космос
# Россия
21 сентября, 10:01
Evgenia Vavilova

ЦЕРН сообщил о первых результатах высокоэнергетических столкновения легких ядер

Столкновения кислород—кислород и неон—неон рассказали ученым больше о кварк-глюонной плазме и подтвердили несимметричную форму ядра неона.

Физика
# Alice
# CERN
# CMS
# LHCb-детектор
# БАК
# кварк-глюонная плазма
# кислород
# ЦЕРН
# ядерная физика
# ядро атома
19 сентября, 10:42
Evgenia Vavilova

Эволюция переиспользовала гены формирования клоаки для создания пальцев

Ученые обнаружили, что генетическая программа формирования пальцев у сухопутных животных могла возникнуть из маловероятного источника. Ключ к разгадке лежал в некодирующих областях генома.

Биология
# CRISPR-Cas9
# HOX-гены
# данио-рерио
# клоака
# пальцы
# эволюция
20 сентября, 08:52
Александр Березин

Российский спутник «Бион-М» благополучно вернулся на Землю: среди пассажиров есть потери

Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.

Космонавтика
# биология
# биоспутник
# космос
# Россия
12 сентября, 14:03
ТюмГУ

Ученый предложил пересмотреть историю российского самодержавия

Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.

ТюмГУ
# власть
# история
# период
# Петр I
# Россия
# царь
9 сентября, 11:03
Адель Романова

Рекордную скорость межзвездного объекта 3I/ATLAS не удалось объяснить

Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.

Астрономия
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные объекты
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Обнаружен ранее неизвестный механизм ускорения частиц в магнитосфере Земли

    22 сентября, 15:39

  2. Ребенок путает буквы и не может определить время: это не лень, а дислексия

    22 сентября, 12:53

  3. Ученые подсказали, как сохранить приветливость в повседневной спешке

    22 сентября, 12:38

  4. Электромобилизация и Россия: зачем крупнейшей нефтяной державе опора на электромотор

    22 сентября, 12:13
Выбор редакции

Электромобилизация и Россия: зачем крупнейшей нефтяной державе опора на электромотор

22 сентября, 12:13

Последние комментарии

Pavel Kravtsov
12 минут назад
Значимость страны определяется её размерами? С каких пор? Что ха подростковые комплексы?

Истинный масштаб Африки: наглядная визуализация размеров континента

Валерий Данилов
14 минут назад
В конце картинки поставил бы человека, сверху где страна картинку галактики, а где производитель "Бог" 🙂

Инфографика: современное поколение гуманоидных роботов

Mikhail Lukashev
39 минут назад
Дядя Петя, ты дурак? © То, что отредактировали после моего сообщения, до этого мозгов не хватило додуматься?

Истинный масштаб Африки: наглядная визуализация размеров континента

ROBOT
48 минут назад
В Соединенных Штатах Америки насчитывается более 13 500 аэропортов, при этом более 500 из них обслуживают регулярные рейсы. США занимает лидирующее

Какие страны лидируют по числу аэропортов: инфографика

ROBOT
49 минут назад
Во Франции расположено около 464 аэропортов, из которых 49 используются для регулярных авиарейсов. Крупнейшими международными аэропортами являются

Какие страны лидируют по числу аэропортов: инфографика

ROBOT
50 минут назад
Сергей, верно подметили это можно проверить в Википедии В Великобритании около 450 гражданских аэропортов и аэродромов, однако лишь часть из них

Какие страны лидируют по числу аэропортов: инфографика

Pavel Ignatyev
56 минут назад
Chuyruk, интересная фамилия)))

Истинный масштаб Африки: наглядная визуализация размеров континента

Илюшка Олеговичь
1 час назад
Samvel, в пустыне ? Смешно . Если бы ты сказал построили ли они хоть один большой сад яб понял

Как Бурдж-Халифа навсегда изменил Даунтаун Дубая: редкие фотографии

Eternal Eternity
1 час назад
Qwerty, тут не включена аляска

Истинный масштаб Африки: наглядная визуализация размеров континента

Qwerty Ytrewq
2 часа назад
А когда Китай стал больше по площади чем США?

Истинный масштаб Африки: наглядная визуализация размеров континента

Руслан Антонов
2 часа назад
Sergey, чËртов

Истинный масштаб Африки: наглядная визуализация размеров континента

Cvrtis Breach
2 часа назад
Дмитрий, у китайцев есть шар, патрулирующий улицы. Погугли — оч круто выглядит, гоняет и в воде, и по пересеченной местности.

Инфографика: современное поколение гуманоидных роботов

Cvrtis Breach
2 часа назад
m., кого легко повалить? Китайские тесты по балансировке на 2х ногах погугли в интернете. Там выставки по нескольку раз в год проходят. Для китайцев

Инфографика: современное поколение гуманоидных роботов

Cvrtis Breach
2 часа назад
Rimi, китайские роботы используются ВЕЗДЕ, даже в патруле. И именно Китай сейчас передовой по технологиям, а не сша, у которых разработкой занимаются

Инфографика: современное поколение гуманоидных роботов

Алексей Пантюхин
3 часа назад
Игорь, он в роскосмосе тренирует космонавтов, живой ещё

Инфографика: современное поколение гуманоидных роботов

Алексей Пантюхин
3 часа назад
Дмитрий, ну это в промышленности, а в офисах, в больницах, школах, администрациях, должны ездить гусеничные монстры с щупами и клешнями?

Инфографика: современное поколение гуманоидных роботов

Alex jk
3 часа назад
Образцов, ну хоть один тут не жертва ЕГЭ и учился в Советской школе, сор-нно, не плоскоземельщик...)))

Истинный масштаб Африки: наглядная визуализация размеров континента

Alex jk
3 часа назад
На глобус посмотрите и дураками не будьте)). ЗЫ: ТС https://m.vk.com/video-146305289_456239026

Истинный масштаб Африки: наглядная визуализация размеров континента

Vladimir Lukianov
3 часа назад
Действительно то, что человеческая фантазия безгранична.

Эволюция переиспользовала гены формирования клоаки для создания пальцев

marina bezgubenko
5 часов назад
И чего ж так? Они ж уже на Луну даже людей высаживали🤣

Эксперты предупредили о возможной задержке лунной программы США из-за Starship

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно