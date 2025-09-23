Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Первый истребитель шестого поколения F-47 поднимется в воздух в 2028 году, заявил глава ВВС США
Первый истребитель F-47 для ВВС США уже строится компанией Boeing, и его первый полет ожидается в 2028 году. Об этом сообщил начальник штаба ВВС генерал Дэвид Олвин (David Allvin).
Выступая на конференции Air, Space and Cyber Ассоциации воздушных и космических сил, Олвин отметил, что команда Boeing оперативно приступила к производству истребителя шестого поколения после мартовского объявления о выборе подрядчика.
F-47, ранее известный как программа Next Generation Air Dominance (NGAD), предназначен для замены F-22 Raptor. О самолете, окутанном грифом секретности, известно немногое, однако ожидается, что он получит новейшие технологии малозаметности, вооружения и двигатели, а также будет действовать совместно с автономными ударными беспилотниками — так называемыми «боевыми дронами-ведомыми».
В мае Олвин опубликовал график, согласно которому F-47 получит боевой радиус более 1850 километров и сможет развивать скорость более 2400 километров в час. Тогда же он заявил, что ВВС планируют закупить не менее 185 F-47, что сопоставимо или даже превысит численность парка F-22.
По словам генерала, для успеха в будущих конфликтах ВВС необходимо добиваться подавляющего превосходства в воздухе, и именно F-47 должен дать такую возможность.
Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.
Кратероподобное образование в Северном море, у берегов Великобритании, уже несколько десятилетий не дает покоя научному сообществу. Идут горячие споры о происхождении структуры. Одни ученые полагают, что это результат импактного события. Другие списывают все на земные процессы. Точку в вопросе поставила международная команда геологов.
Столкновения кислород—кислород и неон—неон рассказали ученым больше о кварк-глюонной плазме и подтвердили несимметричную форму ядра неона.
Ученые обнаружили, что генетическая программа формирования пальцев у сухопутных животных могла возникнуть из маловероятного источника. Ключ к разгадке лежал в некодирующих областях генома.
Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.
Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.
