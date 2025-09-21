  • Добавить в закладки
Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
21 сентября, 12:16
Рейтинг: +59
Посты: 134

Карта стран мира по индексу человеческого развития

Карта наглядно показывает ранжирование стран по «Индексу человеческого развития» 2025 года. Темно-зеленым отмечены страны с самым высоким индексом, красным — с самым низким.

Карта стран мира по индексу человеческого развития / © HSingh1996, Wikipedia 
Карта стран мира по индексу человеческого развития / © HSingh1996, Wikipedia 

«Индекс человеческого развития» — один из ключевых совокупных показателей, показывающих уровень развития страны. Он охватывает показатели здоровья, уровня образования и фактического дохода граждан. Индекс рассчитывает «Программа развития Организации Объединенных Наций». 

Страны, получившие больше 0,9, считаются странами с очень высоким уровнем индекса, 0,8-0,9 — с высоким уровнем, 0,5-0,8 — со средним уровнем, меньше 0,5 — с низким.

Страной с самым высоким уровнем индекса человеческого развития стала Исландия — 0,972. На второе место попали сразу две страны — Норвегия и Швейцария, набравшие по 0,970. 

Далее следуют Дания (0,962), Германия (0,960) и Швеция (0,960). Также в топ-10 попали Австралия (0,958), Гонконг (0,955), Нидерланды (0,955) и Бельгия (0,951). Всего индекс 0,9 и выше получили 37 стран. Россия с индексом 0,832 оказалась на 64 месте.

Страна с самым низким «Индексом человеческого развития» в 2025 году — Южный Судан (0,388). Также в конце рейтинга оказались Сомали (0,404), Центрально-Африканская Республика (0,414), Чад (0,416) и Нигер (0,419). Некоторые страны, к примеру, Северная Корея, в рейтинг не попали.

