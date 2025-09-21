Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

В Шотландии археологи обнаружили руины «затерянного» средневекового замка

У западного побережья Шотландии исследователи нашли руины средневекового замка. Вероятно, крепость была связана с главами кланов Макдональдов.

Иллюстрация обнаруженного в Финлаггане замка / © David Simon, Dr David Caldwell, University of St Andrews

Как сообщает BBC, археологи обнаружили руины на острове Айлей. Замок занимал два острова в озере Финлагган. Одну его часть использовали как административный и церемониальный центр, а другую — как оборонительную крепость.

Сооружение возвели примерно в XII-XIII веках. По мнению археологов, крепость была связана с главами клана Макдональдов.

Примерно спустя 200 лет их потомки стали Лордами островов. Вероятно, замок был снесен, а на его месте построили дворец для Лордов Островов, превративших Финлагган в центр власти. Оттуда они контролировали Гебриды, Аргайл и часть северо-западных Хайлендов.

Лорды островов вели себя как короли и считали себя равными шотландской и английской королевской семье. Однако в конце XVI века шотландский король Яков IV решил остановить их влияние. В итоге многие сооружения были разрушены, а замок постепенно пришел в упадок.

Руины обнаруженного в Финлаггане замка / © David Simon, Dr David Caldwell, University of St Andrews

Археологи и историки потратили почти 30 лет на изучение Финлаггана. Историк Дэвид Колдуэлл представил результаты работы в книге «Археология Финлаггана. Айла».