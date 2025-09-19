  • Добавить в закладки
Мария Чеботарь
Мария Чеботарь
19 сентября, 13:48
Рейтинг: +466
Посты: 734

Астрофотограф сделал уникальный снимок полета ракеты на фоне хромосферы Солнца

Известный американский астрофотограф Эндрю Маккарти (Andrew McCarthy) получил уникальный кадр: на нем ракета SpaceX взмывает в космос прямо на фоне Солнца. Для этого он использовал специально сконструированный телескоп, подключенный к астрономической камере.

# космос
# ракеты
# Солнце
# фотографии
Ракета Falcon 9 компании SpaceX на фоне Солнца / © Andrew McCarthy 
Ракета Falcon 9 компании SpaceX на фоне Солнца / © Andrew McCarthy 

Особенность снимка в том, что Солнце запечатлено в линии излучения водорода (H-alpha), что позволяет увидеть тончайшие детали хромосферы звезды.

Ракета Falcon 9 компании SpaceX на фоне Солнца / © Andrew McCarthy 
Ракета Falcon 9 компании SpaceX на фоне Солнца / © Andrew McCarthy 

Журналисты издания PetaPixel сообщили, что им не удалось найти аналогичных изображений. Другие астрофотографы ранее снимали силуэты самолетов на фоне Солнца в линии излучения водорода, однако, по-видимому, Маккарти стал первым, кому удалось запечатлеть ракету.

Ракета Falcon 9 компании SpaceX на фоне Солнца / © Andrew McCarthy 
Ракета Falcon 9 компании SpaceX на фоне Солнца / © Andrew McCarthy 

На фото — Falcon 9, стартовавшая 6 сентября с мыса Канаверал (Флорида). Это был запуск миссии Starlink 10-57, 27-й полет первой ступени под названием Booster 1069, которая вывел на низкую околоземную орбиту 28 спутников.

