Астрофотограф сделал уникальный снимок полета ракеты на фоне хромосферы Солнца
Известный американский астрофотограф Эндрю Маккарти (Andrew McCarthy) получил уникальный кадр: на нем ракета SpaceX взмывает в космос прямо на фоне Солнца. Для этого он использовал специально сконструированный телескоп, подключенный к астрономической камере.
Особенность снимка в том, что Солнце запечатлено в линии излучения водорода (H-alpha), что позволяет увидеть тончайшие детали хромосферы звезды.
Журналисты издания PetaPixel сообщили, что им не удалось найти аналогичных изображений. Другие астрофотографы ранее снимали силуэты самолетов на фоне Солнца в линии излучения водорода, однако, по-видимому, Маккарти стал первым, кому удалось запечатлеть ракету.
На фото — Falcon 9, стартовавшая 6 сентября с мыса Канаверал (Флорида). Это был запуск миссии Starlink 10-57, 27-й полет первой ступени под названием Booster 1069, которая вывел на низкую околоземную орбиту 28 спутников.
Ближайшие ныне живущие родственники человека — шимпанзе — регулярно употребляют алкоголь. Не из бокалов, конечно, а вместе с пищей. Исследователи выяснили, какую ежедневную дозу спирта эти человекообразные обезьяны получают от перезревших фруктов. Открытие позволит по-новому взглянуть на истоки человеческого пристрастия к горячительным напиткам и, вероятно, покажет, что связь Homo sapiens с этанолом куда древнее и глубже, чем считалось ранее.
«Хаябуса-2» не сможет «потрогать» свою цель — астероид, к которому летит аппарат, оказался крошечным, а его скорость вращения — рекордной
Пролет автоматической межпланетной станции «Хаябуса-2» около небольшого астероида 1998 KY26 запланирован на июль 2031 года. Однако новые данные наблюдений за объектом показали, что его размер в три раза меньше ожидаемого, а скорость вращения вдвое быстрее. Открытие превращает и без того сложную миссию в настоящую головоломку.
Группа американских онкологов пришла к парадоксальному выводу, который разошелся с данными многих прошлых исследований. Их анализ показал, что у обладателей двух и более татуировок реже диагностировали меланому — одну из самых агрессивных форм рака кожи.
Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.
Во время недавних наблюдений карликовой планеты Квавар что-то неожиданно почти полностью закрыло ее собой. Астрономы уверены, что это не ее спутник Вейвот и не одно из двух известных колец этого маленького мира на краю Солнечной системы.
Самая большая планета в Солнечной системе, всегда поражавшая воображение своими колоссальными размерами, немного сдала позиции. Новые высокоточные измерения орбитального зонда NASA показали, что Юпитер не такой большой и круглый, как считали астрономы последние 40 лет.
Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.
Все больше покупателей начинают отказываться от привычки делать покупки на маркетплейсах, а число новых продавцов на площадках практически не увеличилось. Аналитика показывает, что за первый квартал 2025 года — прирост селлеров составил всего 0,45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время, маркетплейсы активно расширяют сеть пунктов выдачи, особенно в регионах, где физическое присутствие всех брендов невозможно. Ученые Пермского Политеха рассказали, почему люди стали реже совершать покупки на маркетплейсах.
