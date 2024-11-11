Видео: испытания китайского прототипа стелс-беспилотника CH-7

Мытье рук после контакта с питомцами — это не просто гигиеническая мера, а важный шаг в поддержании здоровья как человека, так и четвероногого друга. Эксперт Пермского Политеха рассказал, какие виды глистов чаще всего передаются от животного, что за инфекция особенно опасна для беременных, можно ли заразиться бешенством без укуса, почему для нас вредны блохи кошек и собак и как отличить их от вшей, могут ли домашние любимцы подхватить от хозяев простуду и чем страшны кошачьи когти.