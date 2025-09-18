Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Vast Space завершила сварку корпуса первой коммерческой орбитальной станции

Американская компания Vast Space представила в соцсети X видеоролик, где показан корпус ее первой коммерческой космической станции Haven-1, готовый к предстоящим испытаниям.

Vast Space завершила сварку корпуса первой в истории коммерческой орбитальной станции / © Vast Space

Тестирование пройдет на полигоне NASA имени Нила Армстронга в Огайо и стартует в начале 2026 года. Его цель — подтвердить, что аппарат сможет выдержать как запуск, так и суровые условия космоса.

© Vast Space

Старт Haven-1 запланирован не ранее мая 2026-го. Уже вскоре после выхода на орбиту станция должна принять первых четырёх космических туристов в рамках месячной миссии Vast-1.