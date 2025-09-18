Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

NASA: найдено уже более 6000 экзопланет — и это только начало

Число открытых NASA экзопланет превысило 6000 — и это всего за три десятилетия поиска миров за пределами Солнечной системы. Для сравнения: всего три года назад счетчик показывал 5000. Темпы открытий кажутся почти экспоненциальными — и это обнадеживает, ведь теоретически таких миров во Вселенной должны быть миллиарды.

Иллюстрация художника, изображающая экзопланеты, обнаруженные NASA / © NASA

NASA объявило о новой вехе 17 сентября, что символично близко к годовщине открытия первой экзопланеты у звезды, подобной Солнцу: 51 Пегаса b. Ее обнаружили 6 октября 1995 года астрономы Мишель Майор и Дидье Кело. Этот газовый гигант, масса которого составляет 0,64 массы Юпитера, расположен примерно в 50 световых годах от Земли.

Как отметили журналисты портала Space, первая экзопланета вообще была найдена еще в 1992 году, но она вращалась вокруг нейтронной звезды-пульсара. А пульсары — это отдельная, довольно экзотическая история. 51 Пегаса b стала первой «нормальной» экзопланетой.

Логично было бы завершить новость упоминанием планеты-«двойника» для 6000-го открытия, но сделать этого нельзя. И вот почему: в NASA подчеркнули, что «подтвержденные планеты добавляются в каталог постепенно учеными со всего мира, поэтому никакая из них не считается именно 6000-й». Более того, в списке есть еще свыше 8000 кандидатов, ожидающих подтверждения. На момент публикации материала счетчик уже перевалил за 6007.

Среди новых открытий — мир с громоздким названием KMT-2023-BLG-1896L b. Это планета, подобная Нептуну, массой примерно в 16,35 земных. Основную часть всех находок обеспечили миссии NASA: телескоп TESS (на его счету 693 открытия) и уже завершивший работу «Кеплер», подаривший науке более 2600 миров.

И хотя эти планеты можно перечислить в одной строке каталога, каждая из 6007 — отдельный мир, сравнимый по значимости с планетами Солнечной системы, которые человечество изучает веками. Среди них:

2035 планет, похожих на Нептун и Уран, с водородно-гелиевыми атмосферами и тяжелыми каменными ядрами;

1984 газовых гиганта — аналогов Юпитера;

1761 суперземля (то есть планет больше Земли, но меньше Нептуна);

700 «землеподобных» миров;

и даже семь объектов «неизвестного» типа.