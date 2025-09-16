Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Китай впервые показал снимки американских спутников в космосе
В космосе разгорается новая «шпионская игра»: китайский спутник заметил американский аппарат, который следил за китайской орбитальной станцией и стратегически важными китайскими спутниками.
Как сообщило издание South China Morning Post (SCMP), один из китайских спутников коммерческой системы дистанционного зондирования Земли «Цзилинь-1» поймал удачный момент и сделал четыре снимка американского аппарата WorldView Legion с расстояния 40–50 километров. Эти снимки были опубликованы в соцсетях китайской компанией Chang Guang Satellite Technology. Так Китай публично продемонстрировал, что также способен наблюдать за искусственными объектами на околоземной орбите.
Напомним, что в июле этого года американская компания Maxar Intelligence показала самые четкие снимки китайского разведывательного спутника «Шицзянь-26» (Shijian-26), сделанные аппаратом WorldView Legion. Снимки позволяли рассмотреть конструкцию китайского спутника с поразительной детализацией.
Сюзанна Хаке из компании Maxar Intelligence отметила, что «Шицзянь-26» представляет собой новое поколение китайских разведывательных спутников, а качество снимков открывает новую эру наблюдения за объектами на орбите.
Теперь Китай ответил американцам, представив снимки их аппаратов. Эксперты уже назвали это событие «зеркальной слежкой» в космосе.
Ученые Сеченовского университета совместно с коллегами из других исследовательских центров раскрыли специфические патологические изменения при остеонекрозе головки бедренной кости (ОНГБ), развивающемся после перенесенного Covid-19. Исследование показало, что за этим тяжелым заболеванием стоит массивное накопление тучных клеток в зонах выраженного фиброза и тромбоза сосудов.
Самая большая планета в Солнечной системе, всегда поражавшая воображение своими колоссальными размерами, немного сдала позиции. Новые высокоточные измерения орбитального зонда NASA показали, что Юпитер не такой большой и круглый, как считали астрономы последние 40 лет.
Ученые обнаружили, что общепринятые константы, с помощью которых химики предсказывают свойства молекул, содержали ошибки. Исправленные значения констант теперь объясняют ранее непонятные химические аномалии и позволяют предсказывать свойства новых материалов для квантовых технологий, датчиков и умных покрытий.
Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.
Самая большая планета в Солнечной системе, всегда поражавшая воображение своими колоссальными размерами, немного сдала позиции. Новые высокоточные измерения орбитального зонда NASA показали, что Юпитер не такой большой и круглый, как считали астрономы последние 40 лет.
Ученые «Росатома» впервые в мире создали технологию, позволяющую извлекать сразу несколько платиновых металлов из растворов, образующихся при переработке отработавшего ядерного топлива: рутений, радий и палладий. Ранее такой технологии не существовало.
Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.
Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.
Все больше покупателей начинают отказываться от привычки делать покупки на маркетплейсах, а число новых продавцов на площадках практически не увеличилось. Аналитика показывает, что за первый квартал 2025 года — прирост селлеров составил всего 0,45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время, маркетплейсы активно расширяют сеть пунктов выдачи, особенно в регионах, где физическое присутствие всех брендов невозможно. Ученые Пермского Политеха рассказали, почему люди стали реже совершать покупки на маркетплейсах.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
5 самых страшных чудовищ мировых религий
Цена страха: как АЭС оказались жертвой массовой культуры и смогут ли они взять реванш
Живые ископаемые
Выжить любой ценой: бункеры и убежища
Вакцинация и аутизм: есть ли связь?
«Каждый мост индивидуален. И хорошие специалисты стараются это подчеркнуть». Разговор с Тимуром Берхамовым
10 новейших военных гаджетов и технологий
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии