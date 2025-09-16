Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Китай впервые показал снимки американских спутников в космосе

В космосе разгорается новая «шпионская игра»: китайский спутник заметил американский аппарат, который следил за китайской орбитальной станцией и стратегически важными китайскими спутниками.

Снимок американского аппарата WorldView Legion / © Chang Guang Satellite Technology

Как сообщило издание South China Morning Post (SCMP), один из китайских спутников коммерческой системы дистанционного зондирования Земли «Цзилинь-1» поймал удачный момент и сделал четыре снимка американского аппарата WorldView Legion с расстояния 40–50 километров. Эти снимки были опубликованы в соцсетях китайской компанией Chang Guang Satellite Technology. Так Китай публично продемонстрировал, что также способен наблюдать за искусственными объектами на околоземной орбите.

Снимок американского аппарата WorldView Legion / © Chang Guang Satellite Technology

Напомним, что в июле этого года американская компания Maxar Intelligence показала самые четкие снимки китайского разведывательного спутника «Шицзянь-26» (Shijian-26), сделанные аппаратом WorldView Legion. Снимки позволяли рассмотреть конструкцию китайского спутника с поразительной детализацией.

Сюзанна Хаке из компании Maxar Intelligence отметила, что «Шицзянь-26» представляет собой новое поколение китайских разведывательных спутников, а качество снимков открывает новую эру наблюдения за объектами на орбите.

Теперь Китай ответил американцам, представив снимки их аппаратов. Эксперты уже назвали это событие «зеркальной слежкой» в космосе.