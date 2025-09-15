Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Китайские ПВО сбили неизвестный объект
Журналисты World Journal обратили внимание на видеоролик, опубликованный пользователями из провинции Шаньдун в прошлые выходные.
Очевидцы стали свидетелями падения неизвестного летающего объекта, сбитого силами противовоздушной обороны (ПВО) Народно-освободительной армии Китая (НОАК) над городом Вэйфан.
Видео быстро стало популярным в соцсети Weibo, вызвав множество догадок. Некоторые пользователи предположили, что военные проводили испытания по перехвату ракеты, другие — что ПВО сбило метеорит, а некоторые даже высказали версии о корабле инопланетян.
На данный момент власти не опубликовали четкого заявления о странном явлении в ночном небе над провинцией Шаньдун. Сотрудники Управления по чрезвычайным ситуациям Вэйфана сообщили: «В настоящее время мы не обладаем никакой информации». Отсутствие официального ответа лишь усилило подозрения пользователей интернета.
Скорее всего, первый объект, попавший на видео, представлял собой имитатор ракеты-мишени, а второй — ракету-перехватчик. Подобные испытания обычно проводятся для проверки возможностей систем противоракетной обороны.
Карликовая планета Макемаке стала уже вторым после Плутона объектом за орбитой Нептуна, на котором наблюдают испарение летучих веществ. Ученые не исключают, что у нее есть внутренний источник тепла.
По данным на июль 2025 года, в России зафиксирован один из самых высоких показателей распространенности мигрени — 20,8%, число таких пациентов приближается к 30 миллионам человек. Ученые Пермского Политеха объяснили, из-за чего наступает мигрень, и кто ей наиболее подвержен, чем она отличается от обычной головной боли и что такое «мигрень выходного дня», а также сколько приступов в месяц считаются нормой и как гимнастика для глаз, и диета помогут их предотвратить.
Ученые «Росатома» впервые в мире создали технологию, позволяющую извлекать сразу несколько платиновых металлов из растворов, образующихся при переработке отработавшего ядерного топлива: рутений, радий и палладий. Ранее такой технологии не существовало.
Некоторые люди притягательны для комаров, словно магниты, из-за чего больше страдают от их укусов. В науке пока нет единого мнения о том, что именно приводит к такому эффекту, исследования на этот счет продолжаются. Свой вклад в изучение вопроса недавно внесла группа специалистов из Нидерландов. Они устроили эксперимент во время трехдневного музыкального фестиваля Lowlands, чтобы выяснить, кто из участников мероприятия сильнее «нравится» кровососам.
Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.
Все больше покупателей начинают отказываться от привычки делать покупки на маркетплейсах, а число новых продавцов на площадках практически не увеличилось. Аналитика показывает, что за первый квартал 2025 года — прирост селлеров составил всего 0,45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время, маркетплейсы активно расширяют сеть пунктов выдачи, особенно в регионах, где физическое присутствие всех брендов невозможно. Ученые Пермского Политеха рассказали, почему люди стали реже совершать покупки на маркетплейсах.
