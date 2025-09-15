Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Китайские ПВО сбили неизвестный объект

Журналисты World Journal обратили внимание на видеоролик, опубликованный пользователями из провинции Шаньдун в прошлые выходные.

Неизвестный объект в небе над Китаем / © Weibo

Очевидцы стали свидетелями падения неизвестного летающего объекта, сбитого силами противовоздушной обороны (ПВО) Народно-освободительной армии Китая (НОАК) над городом Вэйфан.

© Weibo

Видео быстро стало популярным в соцсети Weibo, вызвав множество догадок. Некоторые пользователи предположили, что военные проводили испытания по перехвату ракеты, другие — что ПВО сбило метеорит, а некоторые даже высказали версии о корабле инопланетян.

На данный момент власти не опубликовали четкого заявления о странном явлении в ночном небе над провинцией Шаньдун. Сотрудники Управления по чрезвычайным ситуациям Вэйфана сообщили: «В настоящее время мы не обладаем никакой информации». Отсутствие официального ответа лишь усилило подозрения пользователей интернета.

Скорее всего, первый объект, попавший на видео, представлял собой имитатор ракеты-мишени, а второй — ракету-перехватчик. Подобные испытания обычно проводятся для проверки возможностей систем противоракетной обороны.