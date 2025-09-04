Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Небоскреб в Саудовской Аравии, претендующий на звание самого высокого здания мира, продемонстрировал стабильный рост

Новые снимки, опубликованные жителями города Джидда в Саудовской Аравии, показали, что строительство километровой башни Jeddah Tower, которая должна стать самым высоким небоскребом на планете, не останавливается.

Строительство километровой башни Jeddah Tower / © Jeddah Now

Правда, до заявленных ранее темпов «один этаж за четыре дня» пока далеко; тем не менее, скорость постепенно увеличивается. Прирост башни отлично размечает более темный бетон. На кадрах можно насчитать восемь новых этажей — пять легко различимы, а еще три скрыты опалубкой.

Строительство километровой башни Jeddah Tower / © Jeddah Now

Таким образом, скорость возведения составляет примерно два этажа в месяц. Хотя согласно планам, уже в августе 2025 года башня должна была достигнуть 100-го этажа.

Строительство километровой башни Jeddah Tower / © Jeddah Now

Строительство небоскреба должно завершиться в марте 2028 года, после чего 1000-метровое здание станет самым высоким в мире. На сегодня этот рекорд принадлежит «Бурдж-Халифе» в Дубае: его высота — 828 метров.