Регулятор энергетики ЮАР извинился за «ошибку ввода данных», стоившую 3,1 миллиарда долларов США
Регулятор энергетики Южно-Африканской республики (NERSA) извинился за ошибку, допущенную при расчете тарифов на электроэнергию в 54 миллиарда рэндов (около 3,1 миллиарда долларов США), которая будет переложена на потребителей.
Как поясняет Bloomberg, Национальный энергетический регулятор ЮАР определяет, какую цену за электроэнергию может взимать государственная компания Eskom Holdings SOC Ltd. В прошлом месяце регулятор сообщил о просчетах, а 10 сентября объяснил это «ошибкой ввода данных», которую обнаружила Eskom.
Ошибка сделали до определения тарифа в январе, но ее не исправили и выявили лишь спустя пять месяцев. Регулятор назвал ситуацию «прискорбной».
Инцидент привлек внимание к резкому росту цен на электроэнергию в Южной Африке. В следующем финансовом году цены вырастут на 8,76% вместо первоначально согласованных 5,36%, а через год — на 8,83% вместо 6,19%.
Согласно отчету «Группы крупных потребителей электроэнергии» (Energy Intensive Users Group), средняя цена за электроэнергию, которую поставляет Eskom, выросла с 2008 по 2024 год почти в восемь раз. Группа потребовала пересмотреть решение о тарифах, принятое в январе. Они также попросили NERSA пересмотреть свою методику расчета тарифов и порядок ее применения.
Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.
Ученые впервые смогли создать видимый в оптическом диапазоне темпоральный кристалл. Для этого они использовали жидкие кристаллы.
Дети до одного года способны концентрировать внимание лишь на непродолжительное время, но некоторые слова и действия помогают им лучше и дольше сосредотачиваться на объектах окружающего мира. Какие именно — выяснили американские ученые.
Для разрыва связи между атомами водорода понадобились золото, титан и ультрафиолетовое излучение. Полученный водород ученые использовали для преобразования углекислого газа в этилен.
Недавнее появление в Солнечной системе межзвездного объекта 3I/ATLAS вызвало новую волну обсуждения вопроса о том, как отличить комету или астероид от внеземного космического корабля либо другого артефакта, не созданного человечеством. Астрономы рассказали, что у искусственного объекта могут быть четыре характерные особенности.
Влияет ли формат знакомства на качество последующих романтических отношений в паре? Научные данные на этот счет разнятся. Новое исследование по вопросу представила группа психологов из Польши, Австралии и Великобритании. В попытке понять, при каком сценарии удовлетворенность отношениями выше, а любовь крепче — когда двое нашли друг друга в Сети или познакомились в жизни, — ученые опросили свыше 6000 тысяч человек из разных стран.
