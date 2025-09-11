Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Регулятор энергетики ЮАР извинился за «ошибку ввода данных», стоившую 3,1 миллиарда долларов США

Регулятор энергетики Южно-Африканской республики (NERSA) извинился за ошибку, допущенную при расчете тарифов на электроэнергию в 54 миллиарда рэндов (около 3,1 миллиарда долларов США), которая будет переложена на потребителей.

Регулятор энергетики Южно-Африканской республики (NERSA) / © Moneyweb

Как поясняет Bloomberg, Национальный энергетический регулятор ЮАР определяет, какую цену за электроэнергию может взимать государственная компания Eskom Holdings SOC Ltd. В прошлом месяце регулятор сообщил о просчетах, а 10 сентября объяснил это «ошибкой ввода данных», которую обнаружила Eskom.

Ошибка сделали до определения тарифа в январе, но ее не исправили и выявили лишь спустя пять месяцев. Регулятор назвал ситуацию «прискорбной».

Инцидент привлек внимание к резкому росту цен на электроэнергию в Южной Африке. В следующем финансовом году цены вырастут на 8,76% вместо первоначально согласованных 5,36%, а через год — на 8,83% вместо 6,19%.

Согласно отчету «Группы крупных потребителей электроэнергии» (Energy Intensive Users Group), средняя цена за электроэнергию, которую поставляет Eskom, выросла с 2008 по 2024 год почти в восемь раз. Группа потребовала пересмотреть решение о тарифах, принятое в январе. Они также попросили NERSA пересмотреть свою методику расчета тарифов и порядок ее применения.