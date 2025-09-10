Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Правительство США приобрело шпионское ПО, которое позволит читать содержимое телефона любого гражданина
Иммиграционная и таможенная служба США (Ice) заключила контракт с Paragon Solutions — производителем шпионского программного обеспечения Graphite израильского производства. Программу можно использовать для взлома любого мобильного телефона, в том числе и зашифрованных приложений.
Как отмечает The Guardian, Paragon Solutions сейчас принадлежит США. Администрация тогдашнего президента Джо Байдена заключила с компанией контракт на 2 миллиона долларов в конце 2024 года. Договор приостановили, чтобы проверить, насколько он соответствует указу о запрете на использование коммерческого шпионского программного обеспечения. Контракт возобновили летом 2025 года
Издание называет Graphite одним из самых мощных скрытых кибер-оружий, когда-либо созданных за пределами США. Теперь инструмент находится в руках агентства, которое правозащитные организации неоднократно обвиняли в нарушении прав человека на надлежащую правовую процедуру.
Graphite фактически может взять мобильный телефон под полный контроль. Иммиграционная и таможенная служба США сможет не только отслеживать местонахождение человека, читать сообщения, просматривать фотографии, но также получит доступ к информации, которая хранится в зашифрованных приложениях, вроде WhatsApp или Signal. Graphite можно использовать и в качестве подслушивающего устройства.
Администрация Байдена ранее внесла компанию NSO Group — одного из конкурентов Paragon — в «черный список» Министерства торговли. NSO Group обвиняли, что она сознательно снабжала иностранные правительства инструментами для «злонамеренного взлома телефонов диссидентов, правозащитников и журналистов».
В Paragon утверждали, что они отличаются от NSO Group. Компания заявляла, что сотрудничает только с демократическими странами, а также прекращает работу с государственными клиентами, если те используют шпионское программное обеспечение против представителей гражданского общества, например журналистов.
После шпионского скандала в Италии Paragon разорвала контракты с рядом стран. Тогда выяснилось, что слежку вели за 90 людьми, включая журналистов и представителей гражданского общества. Среди целей оказались правозащитники, которые критиковали сотрудничество Италии с Ливией. До сих пор неизвестно, кто именно отдал приказ на эти атаки.
Американские власти ранее выступали против использования шпионских технологий, произведенных за пределами США. Они считали, что любая компания, продающая такие технологии разным государственным агентствам по всему миру, — это потенциальный риск для безопасности.
Директор по политике Knight First Amendment Institute при Колумбийском университете Надин Фарид Джонсон заявила, что контракт с Иммиграционной и таможенной службой США усиливает опасения за гражданские свободы на фоне «быстрого и драматичного расширения бюджета и полномочий иммиграционной службы». Она призвала Конгресс вмешаться и ограничить случаи, когда может применяться шпионское программное обеспечение. По ее словам, такие шпионские программы как Graphite, представляют серьезную угрозу свободе слова и частной жизни.
