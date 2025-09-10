Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Великобритания показала уникальный дрон-перехватчик Interceptor MR

Британская оборонная компания MARSS сообщила об успешном завершении летных испытаний своего новейшего дрона-перехватчика Interceptor MR.

Дрон-перехватчик Interceptor MR / © MARSS

Аппарат создан в качестве более дешевой альтернативы ракетам малой дальности. Его основное назначение — уничтожение вражеских беспилотников.

Дрон-перехватчик Interceptor MR / © MARSS

В отличие от обычных дронов-перехватчиков, Interceptor MR не несет боевой части и атакует другие беспилотники по принципу тарана.

Дрон-перехватчик Interceptor MR / © MARSS

По словам представителей компании MARSS, Interceptor MR не похож ни на одну другую систему борьбы с дронами. Аппарат, оснащенный программным обеспечением на базе искусственного интеллекта, способен быстро и эффективно обнаруживать, отслеживать и уничтожать вражеские дроны, иногда даже несколько раз.

Interceptor MR способен достигать высоты до двух километров и развивать скорость до 80 метров в секунду.