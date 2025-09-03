Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Фото «замаскированных» бразильских истребителей F-5 стало вирусным в Сети

Журналисты издания Petapixel обратили внимание на снимок девяти самолетов F-5M бразильских ВВС, сделанный когда истребители пролетали над рекой Гуайба. Фотографию сделали несколько лет назад, и она уже появлялась в интернете, но в прошлые выходные снимок стал вирусным после его публикации рядом популярных порталов.

Фото «замаскированных» бразильских истребителей F-5 / © Inside History / Petapixel

На снимке с первого взгляда довольно трудно обнаружить все истребители, окрашенные в приглушенные оттенки серого, синего или зеленого — тона, которые гармонично сливаются с небом, облаками и рельефом местности. И несмотря на то, что на фотографии присутствуют девять самолетов, разглядеть их все равно крайне сложно.

Отредактированная версия фотографии бразильских истребителей F-5 с повышенной насыщенностью и контрастностью / © Inside History / Petapixel

Отредактированная версия фотографии с повышенной насыщенностью и контрастностью делает истребители более заметными. Подсказка: они находятся прямо посередине переднего плана.