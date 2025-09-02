Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Китай вышел в лидеры по числу патентов в области нанотехнологий

В период с 2000 по 2025 год во всем мире было выдано более 1,07 миллиона патентов в области нанотехнологий, из которых 464 000 пришлось на Китай. Согласно Белой книге «Китайская нанотехнологическая индустрия 2025», опубликованной на форуме по нанотехнологиям в Пекине, доля Китая превышает совокупный показатель США, Японии и Республики Корея.

Сотрудник нанотехнологической компании в промышленном парке Сучжоу в Сучжоу, провинция Цзянсу / © Xinhua

В опубликованном документе говорится, что на долю Китая приходится 43% от общего числа зарегистрированных в мире патентов в области нанотехнологий за последние 25 лет, и страна занимает по этому показателю первое место в мире. Патентный портфель Китая в основном сосредоточен в ключевых областях, включая полупроводниковые приборы, каталитическую химию, биомедицину и новые материалы.

Китайская академия наук занимает первое место среди мировых патентообладателей, имея 23 400 патентов. Уровень передачи и лицензирования патентов в области нанотехнологий в Китае превысил восемь процентов, что отражает постоянное повышение эффективности коммерциализации.

По состоянию на май 2025 года число предприятий, занимающихся нанотехнологиями в Китае превысило 34 500, включая 739 зарегистрированных компаний с общей численностью занятых 9,92 миллиона человек. Согласно прогнозу, мировой рынок нанотехнологий к концу 2025 года вырастет до 1,5 триллионов долларов США, а совокупный среднегодовой темп роста в период с 2018 по 2025 год составит более 17%, говорится в документе.