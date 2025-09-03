Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Инфографика: результаты Международной математической олимпиады по странам

Результаты Международной математической олимпиады 2025 / © melqartvantyrus, imo 2025

66-я Международная математическая олимпиада (IMO) проходила в Австралии с 10 по 20 июля. В ней приняли участие 641 участник из 112 стран. Лидером в общекомандном зачете стал Китай, ученики из которого набрали 231 балл. Китайские школьники завоевали шесть золотых медалей.

Второе место получили американские ученики, набравшие 216 баллов. Они завоевали пять золотых и одну серебряную награду. В тройку лидеров вошла также Южная Корея (203 балла), получившая четыре золотые и две серебряные медали.

Результаты Международной математической олимпиады 2025 / © imo 2025

Членство России в IMO с 2022 года официально приостановлено. Российские школьники могут участвовать в олимпиаде, но их результаты не включаются в командный зачет.

От России в олимпиаде участвовало по одному школьнику из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Владивостока, а также два ученика из Челябинска. Они завоевали пять золотых и одну серебряную медаль.