Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Инфографика: карта санкций Европейского союза

Карта санкций Европейского союза / © mapchart

Красным на карте отмечены страны, в отношении которых введены санкции Евросоюза. Желтым выделены страны, в отношении которых действуют иные меры, которые не являются санкциями напрямую. Зеленым — страны, в отношении которых нет санкций, синим — государства, входящие в Евросоюз.

Евросоюз может вводить санкции в отношении правительств стран, не входящих в объединение, физических лиц и организаций. Большинство персональных санкций касаются заморозки активов и запрета на предоставление средств и экономических ресурсов. Также лицам, попавшим под санкции, запрещают въезд на территорию стран Евросоюза.

Ещё одна санкционная мера — секторальные санкции. К примеру, Евросоюз может ограничить импорт и экспорт товаров или ввести эмбарго на поставки оружия.

Поводом для введения ограничений могут стать: нарушения прав человека, распространение химического оружия, терроризм и кибератаки.

На конец августа 2025 года действует 36 санкционных режимов, введенных Евросоюзом. Санкционный режим — совокупность ограничительных мер, которые были приняты в связи с ситуацией в конкретной стране, либо для борьбы с определёнными явлениями.

Под персональные ограничения попали более 5 400 физических и юридических лиц. Санкции затрагивают более 30 стран, хотя этот перечень постепенно меняется. Среди стран, попавших под ограничения, оказались Ливия, Мьянма, Судан, Тунис, Иран, Ирак и Сирия.

Европейский союз не вводил ограничительных мер в отношении США. Совет стран принял постановление в ответ на экстерриториальные меры, принятые США, которые могут затронуть государства-члены Евросоюза, а также их граждан или организации. Законодательство позволяет каждому государству-члену самостоятельно принимать меры, необходимые для защиты интересов граждан или компаний.