Инфографика: карта санкций Европейского союза
Карта санкций Европейского союза наглядно показывает, в отношении каких стран введены ограничения.
Красным на карте отмечены страны, в отношении которых введены санкции Евросоюза. Желтым выделены страны, в отношении которых действуют иные меры, которые не являются санкциями напрямую. Зеленым — страны, в отношении которых нет санкций, синим — государства, входящие в Евросоюз.
Евросоюз может вводить санкции в отношении правительств стран, не входящих в объединение, физических лиц и организаций. Большинство персональных санкций касаются заморозки активов и запрета на предоставление средств и экономических ресурсов. Также лицам, попавшим под санкции, запрещают въезд на территорию стран Евросоюза.
Ещё одна санкционная мера — секторальные санкции. К примеру, Евросоюз может ограничить импорт и экспорт товаров или ввести эмбарго на поставки оружия.
Поводом для введения ограничений могут стать: нарушения прав человека, распространение химического оружия, терроризм и кибератаки.
На конец августа 2025 года действует 36 санкционных режимов, введенных Евросоюзом. Санкционный режим — совокупность ограничительных мер, которые были приняты в связи с ситуацией в конкретной стране, либо для борьбы с определёнными явлениями.
Под персональные ограничения попали более 5 400 физических и юридических лиц. Санкции затрагивают более 30 стран, хотя этот перечень постепенно меняется. Среди стран, попавших под ограничения, оказались Ливия, Мьянма, Судан, Тунис, Иран, Ирак и Сирия.
Европейский союз не вводил ограничительных мер в отношении США. Совет стран принял постановление в ответ на экстерриториальные меры, принятые США, которые могут затронуть государства-члены Евросоюза, а также их граждан или организации. Законодательство позволяет каждому государству-члену самостоятельно принимать меры, необходимые для защиты интересов граждан или компаний.
Изучив 15 протопланетных дисков вокруг молодых звезд, международная группа астрономов выявила в них отклонения в движении газа. Эти особенности ученые связали с возможным «искривлением» дисков, что объясняет различие наклонов орбит планет Солнечной системы.
До сих пор совместные наблюдения гравитационно-волновых обсерваторий LIGO, Virgo и KAGRA показывали только 90 кандидатов в слияния, порождающие гравиволны. Новый каталог более чем удвоил число этих объектов и породил серьезные астрофизические вопросы.
По соотношению некоторых химических элементов ученые попытались вычислить, сколько воды и вообще летучих веществ могла накопить наша планета во время своего формирования. Выяснилось, что первозданная Земля должна была быть «сухой». Самое интересное, что кометы, согласно расчетам, не могли обогатить ее океанами. Вместо этого лучше всего современное состояние Земли объяснила другая смелая версия: о том, что большая часть нашей воды — с другой планеты.
Исследователи из Японии и Италии нашли способ узнать возраст самой большой планеты Солнечной системы. С помощью компьютерного моделирования ученые рассчитали, что Юпитер «родился» спустя 1,8 миллиона лет после ее образования.
Группа ученых из Индии с помощью дронов впервые задокументировала полный цикл брачного поведения горбатых дельфинов вида Sousa plumbea. Исследователи полагают, что наблюдения помогут в сохранении этих животных, обитающих в прибрежных водах Индийского океана и страдающих от деятельности человека.
Врачи очень часто говорят о том, что необходимо как можно скорее похудеть, отказаться от алкоголя или изменить рацион, чтобы снизить уровень холестерина. Но рекомендации, которые действительно помогают сохранить здоровье, могут навредить уже больному человеку, показывают некоторые исследования.
Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.
Гостингом (от английского «призрак») называют ситуацию, когда человек прекращает общение или отношения, «пропадая с радаров» без объяснения причин. Исследователи из США сымитировали такое поведение, а затем проанализировали реакцию людей на него.
Влияет ли формат знакомства на качество последующих романтических отношений в паре? Научные данные на этот счет разнятся. Новое исследование по вопросу представила группа психологов из Польши, Австралии и Великобритании. В попытке понять, при каком сценарии удовлетворенность отношениями выше, а любовь крепче — когда двое нашли друг друга в Сети или познакомились в жизни, — ученые опросили свыше 6000 тысяч человек из разных стран.
