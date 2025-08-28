Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

OpenAI призналась, что анализирует переписку пользователей ChatGPT и будет сообщать об ее содержании в полицию

В новой записи в своем блоге представители технологической компании OpenAI сообщили, что теперь переписка пользователей ChatGPT анализируется на предмет определенных типов вредоносного контента. Особенно тревожный контент передается сотрудникам для проверки, а в некоторых случаях — будет сообщаться в полицию.

ChatGPT компании OpenAI / © Getty Images

«Когда мы обнаруживаем пользователей, планирующих причинить вред себе и другим, мы направляем их сообщения в специализированные каналы, где их проверяет небольшая команда, прошедшая обучение и уполномоченная принимать меры, включая блокировку учетных записей», — говорится в публикации.

Если специалисты проверки определят, что дело связано с непосредственной угрозой причинения серьезного физического вреда другим людям, OpenAI планирует передавать данные в правоохранительные органы.

Сотрудники компании также перечислили несколько стандартных примеров запрещенной деятельности, включая использование ChatGPT «для пропаганды самоубийства или членовредительства, разработки или применения оружия, нанесения вреда другим людям или уничтожения имущества, а также участия в несанкционированных действиях, нарушающих безопасность любой службы или системы».

Однако в сообщении, предупреждающем пользователей о том, что компания обратится в органы власти, если покажется, что они собираются причинить кому-то вред, OpenAI также признала, что на данный момент компания не передала никаких сведений в правоохранительные органы.