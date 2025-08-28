Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Второй стелс-бомбардировщик B-21 Raider отправится в первый полет до конца года

Генерал-лейтенант ВВС США, заместитель начальника штаба по стратегическому сдерживанию и ядерной интеграции Эндрю Гебара (Andrew Gebara) представил обновленную информацию о программе B-21 Raider на лекции, организованной Институтом аэрокосмических исследований Митчелла Ассоциации воздушно-космических сил.

Первый предсерийный B-21 Raider / © USAF

По словам военного, второй предсерийный стелс-бомбардировщик B-21 Raider поднимется в небо до конца этого года. Кроме того, Гебара сообщил, что в 2025 году США уже провели четыре летных испытания крылатой ракеты AGM-181A Long-Range Standoff (LRSO) с ядерной боеголовкой, которая станет ключевым вооружением B-21 Raider.

Напомним, первый из шести предсерийных B-21 Raider выполнил полет в ноябре 2023 года. По состоянию на сентябрь 2024 года бомбардировщик, как сообщается, совершал около двух вылетов в неделю с авиабазы Эдвардс в Калифорнии в рамках продолжающихся испытаний.

B-21 Raider станет не просто бомбардировщиком: он обладает обширным набором сетевых функций, средств управления боем, радиоэлектронной борьбы, а также разведки, наблюдения и рекогносцировки. В будущем B-21 Raider также сможет выполнять функции воздушного контроллера для беспилотных платформ.

В настоящее время ВВС США планируют приобрести не менее 100 бомбардировщиков B-21 Raider, однако высокопоставленные военные все активнее выступают за расширение парка до 145 машин.