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ВВС США показали первый концепт новой крылатой ракеты с ядерной боеголовкой
Военно-воздушные силы США показали, как может выглядеть новая крылатая ракета AGM-181A Long-Range Standoff (LRSO), оснащенная ядерной боеголовкой.
LRSO должна заменить единственную в США крылатую ракету с ядерной боеголовкой AGM-86B Air Launched Cruise Missile (ALCM), которую разработали еще во времена холодной войны.
По данным издания The War Zone, LRSO уже несколько лет проходит секретные летные испытания. Отличительной чертой новой ракеты станет ее автономная реакция на угрозы в зоне действия противовоздушной обороны для обеспечения оптимального пути к цели.
Новой ракетой оснастят бомбардировщики B-21 Raider и B-52 Stratofortress. Ожидается, что LRSO поступит на вооружение к концу нынешнего десятилетия.
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