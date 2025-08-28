  • Добавить в закладки
Олег Гончар

Олег Гончар
Олег Гончар
28 августа, 07:38
Рейтинг: +685
Посты: 2091

BYD установил новый рекорд скорости для серийных электромобилей

Представители китайской компании BYD сообщили о новом мировом достижении своего электромобиля Yangwang U9, который разогнался до 472,41 километра в час. 

Электромобиль Yangwang U9 / © BYD
Электромобиль Yangwang U9 / © BYD

Результат зафиксировали 8 августа в Германии, когда гиперкар BYD побил рекорд японского Aspark Owl и хорватского Rimac Nevera, разогнавшихся свыше 437 и 423 километра в час соответственно.

Электромобиль Yangwang U9 / © BYD
Электромобиль Yangwang U9 / © BYD

Установить новый рекорд Yangwang U9 позволили

  • электрическая архитектура 1200 вольт, обеспечивающая высокоэффективную подачу энергии;
  • четыре электродвигателя по 555 киловатт каждый, что в совокупности позволило силовой установке выдавать 2977 лошадиных сил;
  • удельная мощность 1217 лошадиных сил на тонну веса, которая обеспечила необходимое ускорение;
  • активное управление кузовом — стабильность и сцепление на высоких скоростях;
  • специальные шины — разработаны для экстремальных скоростей, обеспечивают надежное сцепление с трассой.
