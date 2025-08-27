Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Страны, достигшие пика численности населения
Специалисты Организации Объединенных Наций (ООН) спрогнозировали, на какие периоды придутся пики численности населения стран. Оценки опубликованы в докладе «Перспективы мирового населения», на основе которых создана новая инфографика, представленная ниже.
Согласно данным ООН, более четверти населения мира проживает в странах, где численность населения сокращается. Так, Россия, Китай, Германия и Япония уже достигли пика численности населения в 2024 году.
При этом прогнозируется, что в 48 странах численность населения достигнет пика в период с 2025 по 2054 годы и составит 10 % населения мира.
По прогнозам, к 2054 году рост населения ожидается в 126 странах, включая Индию, Пакистан, Нигерию и США. Иммиграция станет основным фактором роста населения в таких странах, как США, Канада, Франция и Великобритания в то время как высокие показатели рождаемости и более молодая демографическая структура будут способствовать росту в Анголе, Сомали и Нигере.
Между тем в Пакистане и Нигерии продолжится медленный рост населения и после 2100 года.
Отметим, что прогнозы основаны на нынешних показателях рождаемости, смертности и миграции. При оценке не учитывали такие факторы, как войны, эпидемии и голод, а также внезапные изменения социально-экономических перспектив, которые могут повлиять на уровень рождаемости.
