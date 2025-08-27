Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Названа причина крушения новейшего американского истребителя F-35A на Аляске
Согласно недавно опубликованному отчету, причиной крушения самолета F-35A Lightning II ВВС США, произошедшего в январе этого года на авиабазе Эйлсон на Аляске, стала ошибка авионики из-за обледенения шасси вследствие попадания воды в гидравлическую жидкость.
Эксперты опубликовали несекретный отчет об инциденте, который свидетельствует, что во время взлета не удалось убрать переднюю стойку шасси, так как в ней замерзла вода. Пилот предпринял две посадки с отрывом, пытаясь выпустить застрявшую переднюю стойку шасси. Однако из-за загрязненной гидравлической жидкости и экстремально низких температур лед также образовался в левой и правой стойках шасси.
После второй попытки приземления система автоматического управления наземными операциями в авионике F-35A Lightning II ошибочно указала, что истребитель уже сел, хотя самолет на самом деле находился еще в воздухе.
В результате истребитель перешел в режим управления полетом «на земле» и стал неуправляемым. Пилот успешно катапультировался, а самолет разбился рядом с взлетно-посадочной полосой.
Видео, на котором F-35A Lightning II вертикально падает на землю, а затем превращается в огненный шар, быстро стало широко известным. Самолет был полностью уничтожен, а ущерб для ВВС составил около 197 миллионов долларов.
