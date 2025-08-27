Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Космический аппарат NASA New Horizons переведен в режим гибернации и может не проснуться

New Horizons / © NASA

Как сообщает NASA, космический корабль могут пробудить в конце июня 2026 года. Это будет самый длительный период спячки за время миссии, превзойдя предыдущую отметку в 273 дня с июня 2022 года по март 2023 года.

Сейчас будущее New Horizons предсказать сложно. Станцию пробудят, если будет утверждено финансирование на следующий год.

New Horizons запущен в январе 2006 года. Это первый космический корабль, исследовавший вблизи Плутон и его спутник Харон, а потом пояс Койпера. В 2023 году NASA продлило миссию, предположив, что станция сможет проработать до 2040 года.

Фото Плутона, сделанное Pluto New Horizons/ © NASA / Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory / Southwest Research Institute

Во время «сна» New Horizons продолжит круглосуточно измерять поток заряженных частиц во внешних пределах солнечного ветра и уровень космической пыли в поясе Койпера. Собранные данные космический корабль отправит на Землю после пробуждения.