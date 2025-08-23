Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

В Сибири нашли уникальное захоронение скифского воина

В Красноярском крае обнаружили захоронение воина VI века до нашей эры, относящегося к элите скифо-сибирского мира.

Редкий боевой топор VI века до нашей эры, найденный в захоронении на берегу реки Кемь / © пресс-служба Сибирского федерального университета, Евгений Пузин

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобрнауки, захоронение отыскали ученые Сибирского федерального университета на берегу реки Кемь.

Рядом с останками воина нашли пояс с бронзовыми бляшками, полированное зеркало, пряжку в виде головы архара, украшения, набор ножей и топоров, лук со стрелами и пронизки (украшения со сквозным отверстием). Самая редкая находка — боевой чекан, больший по размеру, нежели стандартные боевые топоры-клевцы того времени.

«Железо вошло в широкий обиход в этой части света только через пять столетий, ближе ко II веку до нашей эры, в период расширения географии хуннских военных походов», — пояснил заведующий лабораторией археологии Енисейской Сибири СФУ Павел Мандрыка.

По его словам, найденный скифский воин владел «редчайшим и передовым» оружием для VI века до нашей эры.

Зеркала в ту эпоху входили в обычный «воинский набор». Исследователи полагают, что зеркала из полированной бронзы не только показывали статус, но и выполняли ритуальную функцию.

В ту эпоху воинами бывали женщины и подростки, но учёные предположили, что останки принадлежали мужчине. На это указывают найденные в захоронении вещи.