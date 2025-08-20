Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Неизвестный миллиардер заплатит десять миллионов долларов за погружение к «Титанику»

К обломкам «Титаника», затонувшего в 1912 году в Атлантическом океане, готовится первая экспедиция после трагедии с батискафом «Титан» в 2023 году.

Носовая часть «Титаника» / © Atlantic Productions, Magellan

Как сообщает New York Post, миллиардер, чьё имя пока держится в секрете, готов потратить на погружение10 миллионов долларов. По словам источника, миллиардер сам должен объявить об экспедиции.

Подробности погружения пока не раскрываются, но приблизительно спуск состоится примерно в начале сентября.

О совместных планах спуститься на место крушения «Титаника» в мае 2024 года объявили американский миллиардер Ларри Коннор и соучредитель Triton Submarines Патрик Лэх. Для погружения они готовят подводную лодку Triton 4000/2 Abyssal Explorer, способную погружаться на глубину до 4000 метров.

Подводная лодка Triton 4000/2 Abyssal Explorer / © Triton

Иллюминатор передней полусферы батискафа «Титан», затонувшего в июне 2023 года, был сертифицирован для глубины в 1,3 тысячи метров. На борту находились пять человек, включая основателя компании OceanGate Стоктона Раша.

Батискаф «Титан» / © ABACA, ZUMA, ТАСС

Согласно отчёту Береговой охраны США, Раш отказался от необходимых мер безопасности, не ремонтировал и не обслуживал судно должным образом. Отдельно в отчёте упоминается «токсичная культура на рабочем месте». Компания угрожала работникам увольнением или унижала их, когда они выражали опасения по поводу безопасности на борту батискафа.