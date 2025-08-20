  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
20 августа, 16:30
Рейтинг: 0
Посты: 20

Неизвестный миллиардер заплатит десять миллионов долларов за погружение к «Титанику»

К обломкам «Титаника», затонувшего в 1912 году в Атлантическом океане, готовится первая экспедиция после трагедии с батискафом «Титан» в 2023 году.

Сообщество
# Атлантический океан
# Титан
# Титаник
Носовая часть «Титаника» / © Atlantic Productions, Magellan
Носовая часть «Титаника» / © Atlantic Productions, Magellan

Как сообщает New York Post, миллиардер, чьё имя пока держится в секрете, готов потратить на погружение10 миллионов долларов. По словам источника, миллиардер сам должен объявить об экспедиции.

Подробности погружения пока не раскрываются, но приблизительно спуск состоится примерно в начале сентября. 

О совместных планах спуститься на место крушения «Титаника» в мае 2024 года объявили американский миллиардер Ларри Коннор и соучредитель Triton Submarines Патрик Лэх. Для погружения они готовят подводную лодку Triton 4000/2 Abyssal Explorer, способную погружаться на глубину до 4000 метров.

Подводная лодка Triton 4000/2 Abyssal Explorer / © Triton
Подводная лодка Triton 4000/2 Abyssal Explorer / © Triton

Иллюминатор передней полусферы батискафа «Титан», затонувшего в июне 2023 года, был сертифицирован для глубины в 1,3 тысячи метров. На борту находились пять человек, включая основателя компании OceanGate Стоктона Раша.

Батискаф «Титан» / © ABACA, ZUMA, ТАСС
Батискаф «Титан» / © ABACA, ZUMA, ТАСС

Согласно отчёту Береговой охраны США, Раш отказался от необходимых мер безопасности, не ремонтировал и не обслуживал судно должным образом. Отдельно в отчёте упоминается «токсичная культура на рабочем месте». Компания угрожала работникам увольнением или унижала их, когда они выражали опасения по поводу безопасности на борту батискафа.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
20 Авг
Бесплатно
В погоне за атомом
Библиотека им. М. Ю. Лермонтова
Санкт-Петербург
Лекция
20 Авг
Бесплатно
Русское зарубежье и советские граждане в Движении Сопротивления
Библиотека иностранной литературы
Москва
Лекция
20 Авг
700
Неожиданная биология: ключевые открытия июля
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
20 Авг
Бесплатно
Пять принципов здоровья
ВДНХ
Москва
Лекция
20 Авг
Бесплатно
О хвостиках, ушках и лапках. Собаки в космосе
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
21 Авг
Бесплатно
Зоопарки Юго-Восточной Азии: оазисы биоразнообразия
Московский зоопарк
Москва
Экскурсия
21 Авг
Бесплатно
Гиганты неба
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
21 Авг
Бесплатно
Эволюция технологий искусственного интеллекта: от генеративных моделей к интерактивным системам
Курилка Гутенберга
Москва
Экскурсия
22 Авг
800
Сохранить для потомков: здание Политехнического музея в годы войны
Политехнический музей
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
19 августа, 15:54
Елена Авдеева

Биологи выяснили, почему буревестники справляют нужду только в полете

К любопытным выводам привели наблюдения японских ученых за пестролицыми буревестниками. Оказалось, эти птицы испражняются в основном на лету, намеренно избегая такой возможности на поверхности воды. Очевидно, предположили исследователи, это облегчает движения в воздухе взрослым особям с добычей во рту.

Биология
# гуано
# дефекация
# морские птицы
# Тихий океан
# экосистемы
20 августа, 08:00
Денис Яковлев

Ученые объяснили различия между предсмертными видениями и галлюцинациями

Люди, которые были на грани смерти, затем иногда рассказывают, как мчались навстречу необычайно яркому свету или видели всю свою жизнь, проносящуюся перед глазами. Эти переживания на первый взгляд напоминают галлюцинации под воздействием некоторых психоделиков. Но есть и существенные различия, обнаружили исследователи из Великобритании.

Психология
# галлюцинации
# околосмертные переживания
# психоделическое состояние
19 августа, 12:09
Елена Авдеева

Колония микробов помогла получить шоколад высшей пробы

Биотехнологи из Ноттингемского университета (Великобритания) воспроизвели процесс естественной ферментации какао-бобов в лаборатории, чтобы проверить, можно ли улучшить вкус готового продукта «вручную». Оказалось, что правильно подобранная колония микроорганизмов может внести свои нотки и определить качество будущего шоколада.

Химия
# бактерии
# биотехнологии
# какао
# микроорганизмы
# ферментация
16 августа, 19:09
Адель Романова

На третьем межзвездном объекте нашли воду, и для кометы он выделяет ее необычно интенсивно

Астрономы подсчитали, что с поверхности летящего по Солнечной системе межзвездного объекта 3I/ATLAS каждую секунду испаряется около 40 килограммов водяного льда. Такую сильную кометную активность он проявил, будучи в три с половиной раза дальше Земли от Солнца. По мнению ученых, это довольно необычно.

Астрономия
# кометы
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные объекты
# Солнечная система
18 августа, 11:11
Денис Яковлев

Ученые прочитали мысли с рекордной точностью

За последнее десятилетие ученые создали несколько сложных систем «мозг — компьютер», которые позволяли преобразовывать мозговую активность людей, лишившихся способности говорить из-за различных заболеваний, в речь. Однако до сих пор удавалось расшифровать лишь небольшое количество слов. Теперь в США создали алгоритм, благодаря которому удалось распознать до 54 процентов «речи».

Медицина
# имплантация
# интерфейс мозг-компьютер
# нейробиология
# речь
15 августа, 08:25
Любовь С.

Астрономы объяснили природу «Ока Саурона», которое «смотрит» на Землю

Изображение блазара PKS 1424+240, полученное с помощью радиоинтерферометра VLBA, напомнило астрономам легендарное «Око Саурона» из «Властелина колец» — джет, пронизывающий кольцеобразное магнитное поле объекта, устремлен к нашей планете, а сам блазар может оказаться одним из наиболее ярких источников нейтрино в космосе.

Астрономия
# блазары
# джет
# космические лучи
# нейтрино
# радиоастрономия
# сверхмассивные черные дыры
25 июля, 07:47
Адель Романова

У третьего межзвездного объекта нашли признаки управляемого корабля

Прибывшая из межзвездного пространства предполагаемая комета 3I/ATLAS движется по траектории, максимально удобной для гравитационных маневров управляемого корабля, при этом возможность ее отслеживания с Земли практически минимальна. По мнению некоторых ученых, такое «поведение» объекта наводит на определенные мысли.

Астрономия
# внеземные цивилизации
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные зонды
# межзвездные объекты
6 августа, 20:59
Татьяна Пичугина

Ученые добыли новые доказательства столкновения с кометой 12 800 лет назад

Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.

Геология
# Атлантический океан
# комета
# морское дно
# платина
# событие позднего дриаса
22 июля, 14:44
ФизТех

Ученые выяснили, как отличить текст, написанный ИИ, от человеческого

Команда исследователей из Сколтеха, МФТИ, Института искусственного интеллекта AIRI и других научных центров разработала метод, позволяющий не просто отличать тексты, написанные человеком, от сгенерированных нейросетью, но и понимать, по каким именно признакам классификатор принимает решение о том, является ли текст генерацией или нет.  Анализируя внутренние состояния глубоких слоев языковой модели, ученые смогли выделить и интерпретировать численные признаки, отвечающие за стилистику, сложность и «степень уверенности» текста.

ФизТех
# ChatGPT
# нейросети
# ошибки
# слова
# текст
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Таджикские археологи обнаружили водопровод, построенный 1500 лет назад

    20 августа, 16:25

  2. Тщательный подход при выборе партнера увеличил количество секса в будущем

    20 августа, 16:03

  3. Онкологов озадачило исследование о склонности марафонцев к раку кишечника

    20 августа, 15:39

  4. Ученые научились контролировать опасные трещины в нефтяных пластах

    20 августа, 15:27
Выбор редакции

Шестое по силе: что сделало камчатское землетрясение уникальным и почему никто не погиб

1 августа, 09:51

Последние комментарии

Alexander Nazarov
11 минут назад
Sergey, Ваша фраза: "Что-то со Швецией не так..." в полной мере описывает автопром этой страны 😉

Инфографика: лидеры мирового автопроизводства по странам

Alexander Nazarov
14 минут назад
Sergey, По поводу SCANIA.... Она является дочерней компанией TRATON SE, которая в свою очередь принадлежит Volkswagen Group.

Инфографика: лидеры мирового автопроизводства по странам

Сергей Механик
15 минут назад
Ну, если Департамент рекомендовал, значит будем с паучками дружить. 😉

Департамент природопользования рекомендовал не бояться пауков-ос

Alexander Nazarov
17 минут назад
Sergey, В 2010 году шведская компания Volvo перешла во владение китайского концерна Geely.

Инфографика: лидеры мирового автопроизводства по странам

Сергей Механик
19 минут назад
С учётом нынешних тенденций "судьба мира" просматривается несколько в другом ракурсе. 🤔

Пролив будущего: власть над ним определит судьбу мира через 250 миллионов лет

Alexander Nazarov
21 минута назад
Sergey, Какой Сааб? Производство автомобилей от SAAB прекратилось ещё в далёком 2016 году.

Инфографика: лидеры мирового автопроизводства по странам

Сергей Механик
28 минут назад
Иван, спасибо . Однако упомянутое вами словосочетание для разных категорий граждан может восприниматься по-разному. 🙄

Вышел первый трейлер второго сезона сериала Fallout

Иван Колупаев
37 минут назад
Сергей, нужен сервис на три буквы или придется искать на всех торрентах страны. Обходом блокировок пользуется уже половина необъятной по самым

Вышел первый трейлер второго сезона сериала Fallout

Сергей Механик
2 часа назад
Хотел настроить предложенный онлайн-кинотеатр Prime Video, а там такое пишут: Вы находитесь в регионе, где мы не можем предоставлять наши услуги. 🥺

Вышел первый трейлер второго сезона сериала Fallout

timsn100
3 часа назад
минус за кликбейтный заголовок

Американская компания скопировала «Герань-2», выдав беспилотник за собственную разработку 

galinaaa7228
4 часа назад
Masyanya, в украине можно было купить любой антибиотик без рецепта чем люди и занимались

Украинские беженцы принесли в Германию неубиваемые штаммы бактерий

Сергей Механик
4 часа назад
Serifa, ну прям слова "неестественный" я в статье не увидел. Есть схожее по смыслу: "аномалии", что не совсем и не всегда синоним.

В Австралии обнаружили генетического самца кукабарры, способного откладывать яйца

Евгений Петкау
5 часов назад
Я в а#уе. Тут, на Земле, жопа полная творится. А дебилы камушек на другой планете увидели и преподнесли это как новость)) Самим не смешно?

Perseverance нашел на Марсе камень странной формы

Serifa Alexander
5 часов назад
Sam, ты сначала одного роди)) а перед этим помучайся с пмс и менструациями. Только гормоны спасают наш вид от вымирания. Дети - это счастье, но сначала

В Австралии обнаружили генетического самца кукабарры, способного откладывать яйца

Sergey Zhidkih
5 часов назад
Не совсем понятно, какой может быть подоходный налог при убытках? И, наверное, речь идёт о налоге на прибыль, подоходный налог относится к частным

Миллиарды дохода, почти нулевые налоги: раскрыт секрет работы SpaceX

Serifa Alexander
5 часов назад
Сергей, вообще-то, тут русским по белому написано, что это как раз неестественный процесс, который мешает репродуктивной успешности вида))

В Австралии обнаружили генетического самца кукабарры, способного откладывать яйца

Николай Цыгикало
5 часов назад
Бомбометание с малых высот — тема, интересная не только человеку.

Биологи выяснили, почему буревестники справляют нужду только в полете

galinaaa7228
6 часов назад
На фиг...страшно

Это самая большая пещера в мире со своей экосистемой

Денис Яковлев
7 часов назад
Aleksei, Это одна из гипотез - и их довольно много. Авторы просто не ставили перед собой цель это тоже исследовать; это уже нейробиология, так что

Ученые объяснили различия между предсмертными видениями и галлюцинациями

Ar Shi
7 часов назад
Автор, спасибо за загадки по тексту. Надо прям разбираться, где по тексту первая, где вторая группа. Ну хоть в конце подсказку оставил... Хотя не факт,

Ученые объяснили различия между предсмертными видениями и галлюцинациями

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно