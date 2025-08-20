В США стартовала сборка ракеты для лунной экспедиции «Артемида III»

Специалисты NASA соединили двигательную секцию SLS с хвостовой частью / © NASA / Cory Huston

По состоянию на сегодняшний день старт экспедиции «Артемида III» назначен на 2027 год, однако эту дату, скорее всего, скорректируют из-за проблем, связанных с разработкой Starship. Дело в том, что, согласно плану миссии, космический корабль Orion с людьми на борту, который запустит ракета SLS, должен состыковаться со Starship на окололунной орбите, после чего два астронавта совершат на корабле SpaceX посадку в районе южного полюса Луны, проведут там некоторое время, а затем совершат взлет, вновь состыкуются с Orion и вернутся на нем на Землю.

Сейчас специалисты NASA находятся в самом начале сборки новой ракеты: они соединили двигательную секцию SLS с хвостовой частью в Здании вертикальной сборки, а также установили козырек на верхнюю часть двигательной секции, чтобы обеспечить ее кондиционирование. Это необходимо для предотвращения накопления влаги и загрязнений.