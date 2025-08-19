Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Китайские врачи спасли человека, котого едва не обезглавила роботизированная рука

Китайские врачи спасли пациента, которому роботизированная рука едва не отрубила голову. У пострадавшего были повреждены шейные позвонки и важнейшие сосудисто-нервные структуры, но спинной мозг остался нетронутым.

Операция по спасению пациента, которому едва не отрубила голову роботизированная рука / © Шанхайская больница Чанчжэн

Как рассказал Чэнь Хуацзян (Chen Huajiang), заведующий отделением хирургии шейного отдела позвоночника шанхайской больницы Чанчжэн (Shanghai Changzheng Hospital), врачи провели обширные исследования, но не нашли случаев настолько тяжелого разрушения шейных позвонков, когда были шансы на выживание.

Из-за тяжелого состояния пациента врачи не могли провести стандартное обследование: любое движение могло привести к падаению давления и смерти.

Однако медики решились на операцию, которая длилась три часа. Многопрофильная бригада удалила тромб, восстановила поврежденные шейные позвонки и зафиксировала их металлическими пластинами. Врачи утверждают, что это первый задокументированный случай, когда эту технику использовали у человека в настолько тяжёлом состоянии.

Пациент пришел в сознание вскоре после операции, его жизненные показатели стабилизировались. С помощью других он может сидеть прямо, двигать руками и плечами. Процесс полного восстановления будет долгим и сложным, а риск осложнений сохраняется.