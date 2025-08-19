Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Китайские врачи спасли человека, котого едва не обезглавила роботизированная рука
Китайские врачи спасли пациента, которому роботизированная рука едва не отрубила голову. У пострадавшего были повреждены шейные позвонки и важнейшие сосудисто-нервные структуры, но спинной мозг остался нетронутым.
Как рассказал Чэнь Хуацзян (Chen Huajiang), заведующий отделением хирургии шейного отдела позвоночника шанхайской больницы Чанчжэн (Shanghai Changzheng Hospital), врачи провели обширные исследования, но не нашли случаев настолько тяжелого разрушения шейных позвонков, когда были шансы на выживание.
Из-за тяжелого состояния пациента врачи не могли провести стандартное обследование: любое движение могло привести к падаению давления и смерти.
Однако медики решились на операцию, которая длилась три часа. Многопрофильная бригада удалила тромб, восстановила поврежденные шейные позвонки и зафиксировала их металлическими пластинами. Врачи утверждают, что это первый задокументированный случай, когда эту технику использовали у человека в настолько тяжёлом состоянии.
Пациент пришел в сознание вскоре после операции, его жизненные показатели стабилизировались. С помощью других он может сидеть прямо, двигать руками и плечами. Процесс полного восстановления будет долгим и сложным, а риск осложнений сохраняется.
Астрономы подсчитали, что с поверхности летящего по Солнечной системе межзвездного объекта 3I/ATLAS каждую секунду испаряется около 40 килограммов водяного льда. Такую сильную кометную активность он проявил, будучи в три с половиной раза дальше Земли от Солнца. По мнению ученых, это довольно необычно.
Ученые заново просмотрели старые записи о наблюдениях с помощью телескопа «Большое Ухо», который поймал знаменитый радиосигнал Wow!, и обнаружили данные о еще двух похожих событиях. Астрономы пришли к выводу, что это не могли быть обыкновенные земные радиопомехи и во всех трех случаях источник действительно располагался в глубоком космосе.
Изображение блазара PKS 1424+240, полученное с помощью радиоинтерферометра VLBA, напомнило астрономам легендарное «Око Саурона» из «Властелина колец» — джет, пронизывающий кольцеобразное магнитное поле объекта, устремлен к нашей планете, а сам блазар может оказаться одним из наиболее ярких источников нейтрино в космосе.
Прибывшая из межзвездного пространства предполагаемая комета 3I/ATLAS движется по траектории, максимально удобной для гравитационных маневров управляемого корабля, при этом возможность ее отслеживания с Земли практически минимальна. По мнению некоторых ученых, такое «поведение» объекта наводит на определенные мысли.
Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.
Команда исследователей из Сколтеха, МФТИ, Института искусственного интеллекта AIRI и других научных центров разработала метод, позволяющий не просто отличать тексты, написанные человеком, от сгенерированных нейросетью, но и понимать, по каким именно признакам классификатор принимает решение о том, является ли текст генерацией или нет. Анализируя внутренние состояния глубоких слоев языковой модели, ученые смогли выделить и интерпретировать численные признаки, отвечающие за стилистику, сложность и «степень уверенности» текста.
