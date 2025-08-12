Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Инфографика: самые турбулентные авиамаршруты

Турбулентность — одна из самых неприятных проблем в полетах для многих пассажиров. Специалисты портала Turbli опубликовали ежегодный рейтинг самых турбулентных авиамаршрутов мира. Эксперты проанализировали 10 000 рейсов, соединяющих 550 крупных аэропортов по всему миру.

Инфографика: самые турбулентные авиамаршруты / © Visualcapitalist

Оценивая показатель «скорости рассеивания вихрей» (eddy dissipation rates, EDR), отражающий интенсивность турбулентности, аналитики выявили самые неспокойные маршруты.

По версии Turbli, мировым лидером по турбулентности стал авиамаршрут Мендоса (Аргентина) — Сантьяго (Чили), который покрывает всего 196 километров. За ним следуют маршруты Катманду (Непал) — Лхаса (Китай), Альбукерке — Денвер (США) и Крайстчерч — Веллингтон (Новая Зеландия).

В этот список также вошли европейский маршрут Ницца — Женева и маршрут Дурбан — Йоханнесбург в ЮАР.