Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

B-2 оставил на земле «смайлик» из воронок от бомб

Командующий Восьмой воздушной армией ВВС США генерал-майор Джейсон Армагост во время выступления на онлайн-лекции, организованной Институтом аэрокосмических исследований имени Митчелла, рассказал забавную историю о том, как стратегический бомбардировщик B-2 оставил смайлик из воронок от бомб на имитационной взлетно-посадочной полосе учебного аэродрома, поскольку у него закончились цели.

B-2 сбрасывает JDAM во время одного из испытательных полетов / © USAF

По словам американского офицера, приведенным изданием The War Zone, Армагост в сентябре 2003 года участвовал в испытательном полете, где тестировались высокоточные управляемые авиабомбы JDAM (Joint Direct Attack Munition), B-2 сбросил их все чуть более чем за 20 секунд на аэродроме в штате Юта.

«Это было потрясающее зрелище, настолько что у нас даже закончились грузовые контейнеры [они обычно использовались для целей B-2], и мы нарисовали смайлик на взлетно-посадочной полосе с помощью JDAM», — сообщил генерал-майор.