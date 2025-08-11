Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Следователи назвали причину аварии бомбардировщика B-2A Spirit в 2022 году

Комиссия по расследованию авиакатастроф ВВС США установила, что отказ гидравлической системы при выпуске шасси бомбардировщика-невидимки B-2A Spirit спровоцировал сильный пожар, который привел к выводу самолета из эксплуатации.

Бомбардировщик B-2A Spirit / © Air Force

Напомним, что инцидент, расследование которого недавно завершилось, произошел в декабре 2022 года, когда американский тяжелый малозаметный стратегический бомбардировщик B-2A Spirit, разработанный компанией Northrop Grumman, совершил аварийную посадку на авиабазе Уайтмен.

В отчете о расследовании происшествия, опубликованном ВВС США, основной причиной аварии названа разгерметизация соединения CryoFit, используемого для стыковки титановых гидравлических магистралей. В результате произошла утечка гидравлической жидкости в основной и резервной системах, а потеря давления в системе нарушила нормальный выпуск шасси.

При касании взлетно-посадочной полосы левая основная стойка сложилась и разрушилась. Бомбардировщик выкатился за пределы полосы, и из-за пробития стойкой шасси топливного бака вспыхнул пожар, нанеся тяжелые повреждения самолету. Свою роль сыграла и ошибка командира пожарной команды, так как для тушения сначала использовалась вода, а не специальная пена, поэтому огонь успел сильнее повредить самолет.

Экипаж B-2A Spirit не пострадал. Однако стратегический бомбардировщик получил критические повреждения и был признан не подлежащим восстановлению. В итоге самолет списали.

В 1990-х годах, когда бомбардировщики поступили на вооружение, каждый B-2 обошелся ВВС США примерно в 1,2 миллиарда долларов. Сейчас в строю осталось 19 стратегических бомбардировщиков B-2A Spirit, которые, как ожидается, будут сняты с вооружения в начале 2030-х годов.