«Хаббл» получил самое четкое изображение самой быстрой кометы в истории наблюдений
Астрономы использовали космический телескоп «Хаббл», чтобы сделать лучшую фотографию межзвездной кометы 3I/ATLAS, которая движется через Солнечную систему со скоростью более 209 000 километров в час.
«Хаббл» запечатлел комету 3I/ATLAS 21 июля 2025 года, когда она находилась на расстоянии 440 миллионов километров от Земли. На снимке видно, что у объекта в результате нагрева от солнечных лучей образовалась кома — типичное для комет облако из пыли и газа, окружающее твердое ядро.
Как отметили астрономы, 3I/ATLAS не представляет угрозы для Земли, поскольку минимальное расстояние между кометой и нашей планетой составит 270 миллионов километров, а 29 октября 2025 года 3I/ATLAS пролетит в 203 миллионах километров от Солнца, после чего начнет удаляться от нашей звезды, а затем покинет Солнечную систему.
Учитывая скорость кометы — одну из самых высоких, когда-либо зафиксированных для «гостя Солнечной системы», — ученые полагают, что 3I/ATLAS находится в космосе уже многие миллиарды лет.
