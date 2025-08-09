Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Представлен малозаметный морской дрон-камикадзе, использующий эффект экраноплана
Турецкая компания Solid Aero показала морской воздушный аппарат в виде беспилотного дрона-камикадзе под названием TALAY, который способен уничтожать цели, двигаясь низко над водой.
Беспилотник TALAY может тихо и незаметно лететь на высоте трех метров над уровнем моря, используя технологию экраноплана. Аппарат оснащен складными крыльями и способен нести до 30 килограммов полезной нагрузки, развивая скорость до 200 километров в час.
Новый дрон TALAY можно будет использовать для патрулирования, разведки, нанесения ударов или перевозки грузов, а рой таких аппаратов может стать реальной угрозой для больших кораблей.
Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.
Китай остается ключевым торговым партнером России. Товарооборот между странами растет с каждым годом и за 2024 год составил 245 миллиардов долларов. Более 70% экспорта приходится на углеводороды, также растут поставки руды, алюминия, неорганической химии и удобрений. Значительная часть грузов перевозится тяжелым автомобильным транспортом. Нормы веса грузовиков в России и КНР отличаются — у нас их полная масса ограничена больше, чем в Китае. Это сказывается на объеме перевозимого товара и эффективности логистики. Ученые Пермского Политеха изучили международный опыт и предлагают пересмотреть отечественные стандарты трансграничной торговли, чтобы увеличить товарооборот. Предложенные решения сократят издержки на дорожную инфраструктуру, повысят возможности перевозок до 14%, ускорят и упростят логистику между странами.
Американские медики описали случай из своей практики, наглядно показывающий, чем могут закончиться консультации с ChatGPT по поводу здоровья.
Тщательный анализ спутниковых снимков позволил ученым оценить изменение скорости фотосинтеза на планете с 2003 по 2021 годы. Ситуация оказалась несколько неожиданной: если на суше растения явно «ускорились», то в океане ситуация намного менее определенная.
В конце июня 2025 года автоматические телескопы проекта ATLAS обнаружили загадочное небесное тело, приближающееся к Солнцу на огромной скорости. Уже через несколько дней астрономы подтвердили, что это комета, и по совместительству третий в истории межзвездный объект, который прилетел к нам из-за пределов Солнечной системы. Ученый Пермского Политеха Евгений Бурмистров рассказал о возможном происхождении кометы и объяснил, почему ей приписывают статус инопланетного зонда и враждебного НЛО.
Прибывшая из межзвездного пространства предполагаемая комета 3I/ATLAS движется по траектории, максимально удобной для гравитационных маневров управляемого корабля, при этом возможность ее отслеживания с Земли практически минимальна. По мнению некоторых ученых, такое «поведение» объекта наводит на определенные мысли.
Команда исследователей из Сколтеха, МФТИ, Института искусственного интеллекта AIRI и других научных центров разработала метод, позволяющий не просто отличать тексты, написанные человеком, от сгенерированных нейросетью, но и понимать, по каким именно признакам классификатор принимает решение о том, является ли текст генерацией или нет. Анализируя внутренние состояния глубоких слоев языковой модели, ученые смогли выделить и интерпретировать численные признаки, отвечающие за стилистику, сложность и «степень уверенности» текста.
