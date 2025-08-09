Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Представлен малозаметный морской дрон-камикадзе, использующий эффект экраноплана

Турецкая компания Solid Aero показала морской воздушный аппарат в виде беспилотного дрона-камикадзе под названием TALAY, который способен уничтожать цели, двигаясь низко над водой.

Дрон-камикадзе TALAY / © Solid Aero

Беспилотник TALAY может тихо и незаметно лететь на высоте трех метров над уровнем моря, используя технологию экраноплана. Аппарат оснащен складными крыльями и способен нести до 30 килограммов полезной нагрузки, развивая скорость до 200 километров в час.

© Solid Aero

Новый дрон TALAY можно будет использовать для патрулирования, разведки, нанесения ударов или перевозки грузов, а рой таких аппаратов может стать реальной угрозой для больших кораблей.