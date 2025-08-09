  • Добавить в закладки
Олег Гончар
Олег Гончар
9 августа, 18:13
Рейтинг: +676
Посты: 2065

Представлен малозаметный морской дрон-камикадзе, использующий эффект экраноплана 

Турецкая компания Solid Aero показала морской воздушный аппарат в виде беспилотного дрона-камикадзе под названием TALAY, который способен уничтожать цели, двигаясь низко над водой. 

# беспилотники
# оружие
# технологии
# Турция
Дрон-камикадзе TALAY / © Solid Aero
Дрон-камикадзе TALAY / © Solid Aero

Беспилотник TALAY может тихо и незаметно лететь на высоте трех метров над уровнем моря, используя технологию экраноплана. Аппарат оснащен складными крыльями и способен нести до 30 килограммов полезной нагрузки, развивая скорость до 200 километров в час.

© Solid Aero

Новый дрон TALAY можно будет использовать для патрулирования, разведки, нанесения ударов или перевозки грузов, а рой таких аппаратов может стать реальной угрозой для больших кораблей.

6 августа, 20:59
Татьяна Пичугина

Ученые добыли новые доказательства столкновения с кометой 12 800 лет назад

Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.

Геология
# Атлантический океан
# комета
# морское дно
# платина
# событие позднего дриаса
7 августа, 12:38
ПНИПУ

Российские нормы веса грузовиков помешали торговле с Китаем

Китай остается ключевым торговым партнером России. Товарооборот между странами растет с каждым годом и за 2024 год составил 245 миллиардов долларов. Более 70% экспорта приходится на углеводороды, также растут поставки руды, алюминия, неорганической химии и удобрений. Значительная часть грузов перевозится тяжелым автомобильным транспортом. Нормы веса грузовиков в России и КНР отличаются — у нас их полная масса ограничена больше, чем в Китае. Это сказывается на объеме перевозимого товара и эффективности логистики. Ученые Пермского Политеха изучили международный опыт и предлагают пересмотреть отечественные стандарты трансграничной торговли, чтобы увеличить товарооборот. Предложенные решения сократят издержки на дорожную инфраструктуру, повысят возможности перевозок до 14%, ускорят и упростят логистику между странами.

ПНИПУ
# грузовик
# грузоперевозки
# Китай
# Россия
# товары
9 августа, 10:54
Юлия Трепалина

Мужчина заменил пищевую соль бромидом натрия по совету нейросетей и попал в психлечебницу

Американские медики описали случай из своей практики, наглядно показывающий, чем могут закончиться консультации с ChatGPT по поводу здоровья.

Медицина
# ChatGPT
# бромиды
# здоровье
# нейросети
# психоз
# соль
3 августа, 12:57
Александр Березин

Фотосинтез в XXI веке ускорился по всей Земле

Тщательный анализ спутниковых снимков позволил ученым оценить изменение скорости фотосинтеза на планете с 2003 по 2021 годы. Ситуация оказалась несколько неожиданной: если на суше растения явно «ускорились», то в океане ситуация намного менее определенная.

Биология
# антропогенные выбросы углекислого газа
# глобальное озеленение
# глобальное потепление
# фотосинтез
5 августа, 11:50
ПНИПУ

Рекордные возраст и размер: ученый рассказал, стоит ли бояться приближающейся кометы 3I/ATLAS

В конце июня 2025 года автоматические телескопы проекта ATLAS обнаружили загадочное небесное тело, приближающееся к Солнцу на огромной скорости. Уже через несколько дней астрономы подтвердили, что это комета, и по совместительству третий в истории межзвездный объект, который прилетел к нам из-за пределов Солнечной системы. Ученый Пермского Политеха Евгений Бурмистров рассказал о возможном происхождении кометы и объяснил, почему ей приписывают статус инопланетного зонда и враждебного НЛО.

ПНИПУ
# Земля
# комета
# Млечный путь
# Солнечная система
25 июля, 07:47
Адель Романова

У третьего межзвездного объекта нашли признаки управляемого корабля

Прибывшая из межзвездного пространства предполагаемая комета 3I/ATLAS движется по траектории, максимально удобной для гравитационных маневров управляемого корабля, при этом возможность ее отслеживания с Земли практически минимальна. По мнению некоторых ученых, такое «поведение» объекта наводит на определенные мысли.

Астрономия
# внеземные цивилизации
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные зонды
# межзвездные объекты
22 июля, 14:44
ФизТех

Ученые выяснили, как отличить текст, написанный ИИ, от человеческого

Команда исследователей из Сколтеха, МФТИ, Института искусственного интеллекта AIRI и других научных центров разработала метод, позволяющий не просто отличать тексты, написанные человеком, от сгенерированных нейросетью, но и понимать, по каким именно признакам классификатор принимает решение о том, является ли текст генерацией или нет.  Анализируя внутренние состояния глубоких слоев языковой модели, ученые смогли выделить и интерпретировать численные признаки, отвечающие за стилистику, сложность и «степень уверенности» текста.

ФизТех
# ChatGPT
# нейросети
# ошибки
# слова
# текст
Последние комментарии

Лариса М
53 минуты назад
Иван, в отличие от многих других стран, федеральное законодательство США не обязывает частные компании предоставлять оплачиваемые выходные.

Инфографика: сравнение стран по продолжительности оплачиваемого отпуска в 2025 году

BELARUS
57 минут назад
Mikhail, такое ощущение, что вы в Африке живёте, в стране "третьего" мира, да видео целая куча, например мотоциклисты часто снимают себя со стороны. Не

Тринадцать лет на Марсе: NASA представило подборку самых знаковых снимков марсохода Curiosity

Людмила Соколова
2 часа назад
Nikita, С нынешним уровнем развития технологий выйти на орбиту черной дыры не получится. Наиболее реалистичный сценарий — пролет с коротким окном

Астрофизик придумал, как добраться до черной дыры за 70 лет 

Nikita Lazarenko
2 часа назад
Как тормозить зонд на скорости 90% от световой? Или на такой скорости выходить на орбиту? Это ваще реально?

Астрофизик придумал, как добраться до черной дыры за 70 лет 

Nikita Lazarenko
2 часа назад
Дичь ИИ запускает цикл естественного отбора по когнитивной сегрегации.

Мужчина заменил пищевую соль бромидом натрия по совету нейросетей и попал в психлечебницу

Алексей Груздев
4 часа назад
Владимир, скорее всего он будет расти как паразит и уже есть такие грибы, но до такой степени как в сериале не дойдëт, поскольку нужно, чтобы он

Пермские ученые рассказали о вероятности появления зомби, как в популярном сериале «Одни из нас»

1 2
4 часа назад
"Самое четкое изображение панорамы Марса за всю историю миссии Perseverance (усиленные цвета)" Как можно "усиливая цвет" получить из красного синий? Да

Perseverance сделал самое четкое изображение панорамы Марса за всю историю миссии

Алексей Утев
10 часов назад
Откуда такие данные нагрузки на ось?

Российские нормы веса грузовиков помешали торговле с Китаем

Валентин Ларин
12 часов назад
Я б сказал чуть иначе, по-другому: " Ведь не прятался в норках своих бесконечных, а вышел спокойно прогуляться на Мать - природушку: подышать чистым

Фотограф дикой природы сделал уникальный снимок полевки в когтях белохвостого коршуна

Владимир Басов
13 часов назад
Можно посмотреть физическую карту мира, там пустыни, примерно на одной линии, начиная от Китая через Азию , Сахару и до Центральной и Южной Америк,

Ученые добыли новые доказательства столкновения с кометой 12 800 лет назад

Sergey Gorovoy
17 часов назад
умом пойти - какая красота! ❤

Тринадцать лет на Марсе: NASA представило подборку самых знаковых снимков марсохода Curiosity

Иван Колупаев
17 часов назад
Mikhail, впрочем у наса есть и описание как был сделан конкретно этот снимок

Тринадцать лет на Марсе: NASA представило подборку самых знаковых снимков марсохода Curiosity

Иван Колупаев
17 часов назад
Mikhail, монтаж. Делают серию снимков а потом совмещают и за счет перекрытия рука становится невидимой. Тут персеверанс но принцип тот же

Тринадцать лет на Марсе: NASA представило подборку самых знаковых снимков марсохода Curiosity

1 2
18 часов назад
Эх, читал-читал в предвкушении, а там юпитер. Блин! Чтобы в таких условиях, с тремя большими гравитирующими телами, там сфомировалась каменистая

В обитаемой зоне Альфы Центавра А нашли кандидата в планеты

Владимир Басов
20 часов назад
Можно посмотреть физическую карту мира, там пустыни, примерно на одной линии, начиная от Китая через Азию , Сахару и до Центральной и Южной Америк,

Ученые добыли новые доказательства столкновения с кометой 12 800 лет назад

qetuowryip
21 час назад
Наши студенты и школьники будут просто носить два телефона, на одном баллы зарабатывать, в другом зависать

Поощрения, а не запреты, помогли учащимся проводить меньше времени в смартфонах

Питон Удав
22 часа назад
"Когда несколько миллионов лет назад Земля начала становиться холоднее и суше, почти сплошной покров лесов в Африке начал прерываться саваннами"

Прямохождение у предков людей связали с перемещением по деревьям

Вячеслав Долинин
22 часа назад
Ещё там был маленький вертолёт

Тринадцать лет на Марсе: NASA представило подборку самых знаковых снимков марсохода Curiosity

Sam Dowson
23 часа назад
Среди полысевших, вкусно пахнущих для хищников, спустившихся с деревьев приматов в живых оставались лишь те, кто понемногу пользовался тонкой

Прямохождение у предков людей связали с перемещением по деревьям

Anzela Korkut
1 день назад
Марсианский закат прекрасен.

Тринадцать лет на Марсе: NASA представило подборку самых знаковых снимков марсохода Curiosity

