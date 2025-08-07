Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Загадочное посинение внутренних органов у кабанов связали с химикатами на полях

У значительного количества кабанов в Калифорнии посинели внутренности после употребления яда от грызунов.

В Калифорнии охотники находят кабанов с синими внутренностями / © imgur / GlendilTEK

По данным Департамента рыбных ресурсов и диких животных Калифорнии (CDFW), кабаны в округе Монтерей подверглись воздействию пестицидов при поедании сельскохозяйственных культур, содержащих антикоагулянтный родентицид дифацинон — разновидность крысиного яда, который препятствует свертыванию крови и вызывает внутреннее кровотечение.

В ведомстве отметили, что первые сообщения о странном изменении цвета кишечника у кабанов поступили в марте этого года. Однако отмечается, что не у всех зараженных кабанов внутренности приобрели ярко-синюю окраску — это зависело от того, когда они потребляли пестицид.

Сотрудники CDFW подчеркнули, что синие внутренности могут появиться у разных животных — от свиней до гусей и даже медведей, поскольку все они так или иначе могут взаимодействовать с этими химическими веществами.