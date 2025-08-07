Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Ученые отправили робота к крабам — и потерпели фиаско

Команда биологов решила провести необычный эксперимент и проверить, как манящие крабы отреагируют на появление в своей среде робота. В итоге необычное знакомство закончилось настоящей катастрофой.

Робот ученых, которого отправили познакомиться с настоящими манящими крабами / © Dr Joe Wilde

Отличительной особенностью манящих крабов — или крабов-скрипачей — является сильно развитая правая клешня у самцов, которая служит как для защиты, так и для привлечения самок. В последнем случае крабы совершают характерные движения клешней вверх-вниз.

© Dr Joe Wilde

Предыдущие исследования показали, что самок особенно привлекают крабы, которые машут быстрее других, а также обладатели самых больших клешней. Поэтому конкуренция среди самцов очень жесткая.

Ученым было интересно узнать, как ракообразные отреагируют на конкуренцию со стороны робота, которого они поместили в среду настоящих крабов. Биологи считали, что устройство лишь напугает животных. Однако эксперимент пошел не по плану: один из самцов настолько бурно отреагировал на робота, что напал на него и оторвал механическую клешню.

По мнению специалистов, этот инцидент произошел потому, что движения робота стали для крабов сигналом: где-то поблизости может быть самка.