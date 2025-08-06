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«Чандраян-2» передал самые четкие снимки места крушения японского модуля на Луне
Представители Индийской организации космических исследований (ISRO) впервые опубликовали снимки места падения японского посадочного модуля Resilience, которые сделала автоматическая межпланетная станция «Чандраян-2».
Напомним: лунный модуль Resilience японской компании ispace разбился во время посадки 5 июня 2025 года. В ходе последующего расследования инженеры установили, что причиной неудачи стал лазерный дальномер, который столкнулся с аппаратной проблемой и вовремя не выдал данные о высоте.
Опубликованные 6 августа ISRO снимки места падения Resilience были сделаны 12 июня 2025 года, когда «Чандраян-2» находился на высоте 109 километров над поверхностью естественного спутника Земли. Их разрешение составляет 28 сантиметров на пиксель, и они значительно превосходят ранее опубликованные изображения, полученные аппаратом LRO, принадлежащим NASA.
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В конце июня 2025 года автоматические телескопы проекта ATLAS обнаружили загадочное небесное тело, приближающееся к Солнцу на огромной скорости. Уже через несколько дней астрономы подтвердили, что это комета, и по совместительству третий в истории межзвездный объект, который прилетел к нам из-за пределов Солнечной системы. Ученый Пермского Политеха Евгений Бурмистров рассказал о возможном происхождении кометы и объяснил, почему ей приписывают статус инопланетного зонда и враждебного НЛО.
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