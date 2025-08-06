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«Чандраян-2» передал самые четкие снимки места крушения японского модуля на Луне

Место крушения японского модуля Resilience на Луне / © ISRO

Напомним: лунный модуль Resilience японской компании ispace разбился во время посадки 5 июня 2025 года. В ходе последующего расследования инженеры установили, что причиной неудачи стал лазерный дальномер, который столкнулся с аппаратной проблемой и вовремя не выдал данные о высоте.

Место крушения японского модуля Resilience на Луне / © ISRO

Опубликованные 6 августа ISRO снимки места падения Resilience были сделаны 12 июня 2025 года, когда «Чандраян-2» находился на высоте 109 километров над поверхностью естественного спутника Земли. Их разрешение составляет 28 сантиметров на пиксель, и они значительно превосходят ранее опубликованные изображения, полученные аппаратом LRO, принадлежащим NASA.

© ISRO