Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Компания ispace назвала причину крушения своего лунного посадочного аппарата
Представители японской компании ispace сообщили, что причиной крушения ее второго лунного посадочного аппарата стала неисправность лазерного дальномера, используемого для определения высоты при спуске.
На пресс-конференции 24 июня представители компании сообщили, что по итогам анализа посадки аппарата Resilience, которая 5 июня завершилась неудачей, установили: лазерный дальномер столкнулся с аппаратной проблемой и вовремя не выдал данные о высоте.
Дальномер должен был начать работать еще на высоте более трех километров, чтобы включить двигатели для финального торможения. Однако первые данные он передал только на высоте менее 900 метров.
Аппарат попытался резко затормозить, но к этому моменту скорость спуска уже составляла 66 метров в секунду вместо запланированных 44 метров в секунду. Последняя телеметрия с высоты 192 метров зафиксировала снижение со скоростью 42 метра в секунду.
По данным NASA, предполагаемое место крушения расположено на 282 метра южнее и 236 метров восточнее целевой точки посадки. Удар аппарата образовал кратер диаметром 16 метров.
Важно, что эта авария отличается от первой миссии ispace в 2023 году, когда ошибка в программном обеспечении заставила аппарат считать, что он у поверхности Луны, хотя на деле модуль находился на высоте пяти километров. Аппарат завис, израсходовал топливо и рухнул.
Тогда дальномер работал исправно, но в Resilience использовали уже другую модель этого прибора.
Несмотря на аварии, ispace не собирается останавливаться на достигнутом. График двух следующих миссий посадочных аппаратов на Луну, намеченных на 2027 год, остается без изменений.
Генетики показали, что произошло с населением при резкой смене культур в Европе в раннем медном веке
Ученые продолжают исследовать генетическую историю народов Европы. Один из важнейших регионов — Среднедунайская, или Паннонская, равнина. Сейчас это территория, главным образом, Венгрии, Румынии. В конце неолита здесь произошли радикальные изменения археологических культур. Что стало причиной? Миграции, экономика, а может быть, климатические катаклизмы? Авторы новой работы дали ответ, изучив кровные связи жителей.
В декабре 2020 года зонд «Хаябуса-2» доставил на нашу планету образцы грунта с околоземного астероида Рюгу. Однако редкий минерал, ранее не встречавшийся в подобных телах, обнаружили только сейчас.
Химики и биологи модифицировали кишечную палочку, чтобы она перерабатывала ПЭТ — один из самых распространенных видов пластика. Эти бактерии превратили отходы от пластиковых бутылок в ацетаминофен, активный компонент парацетамола.
Выбросы углекислого газа, которые возникнут при сжигании доказанных запасов ископаемого топлива всего 200 компаний, будут настолько велики, что для их компенсации нужны новые леса в десятки миллионов квадратных километров. По крайней мере, так считают авторы новой научной работы. Однако исследование их предшественников ставит эти выводы под серьезное сомнение.
Генетики показали, что произошло с населением при резкой смене культур в Европе в раннем медном веке
Ученые продолжают исследовать генетическую историю народов Европы. Один из важнейших регионов — Среднедунайская, или Паннонская, равнина. Сейчас это территория, главным образом, Венгрии, Румынии. В конце неолита здесь произошли радикальные изменения археологических культур. Что стало причиной? Миграции, экономика, а может быть, климатические катаклизмы? Авторы новой работы дали ответ, изучив кровные связи жителей.
Нарастающий в последние десятки лет пластиковый кризис многие годы пытались решить наращиванием вторичной переработки пластика. Ученые выяснили, что такие переработанные полимеры негативно повлияли на развитие подопытных животных.
Радиотелескопы уловили очень короткий сигнал, и по его характеристикам стало ясно, что он не может быть естественного происхождения. Астрономы пришли к выводу, что источник находился в околоземном пространстве — там, где уже более полувека летает «мертвый» аппарат NASA.
Вид антилоп, с ледникового периода привыкший к массовым миграциям, пытается вернуться в свой исторический ареал, когда-то достигавший Днепра. Однако их нетипичные для травоядных привычки вызывают сильнейшее отторжение у сельских жителей, предлагающих массово уничтожать их с воздуха. С экологической точки зрения возвращение этих животных весьма желательно, но как примирить их с фермерами — неясно.
В ЮФУ придумали новый остроумный способ тестировать ИИ на способность работать в реальных ситуациях использования русского языка. Исследователи искусственного интеллекта из МИИ ИМ ЮФУ предлагают использовать интеллектуальные языковые игры, как пример — заставлять ИИ отвечать на вопросы из архива телевикторины «Что? Где? Когда?» и «Своей игры». Инициативу прокомментировал опытный игрок.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Микробы — реальные и виртуальные. Разговор за жизнь с микробиологом Елизаветой Бонч-Осмоловской
Живые ископаемые
Юпитер в деталях: как много вы знаете о «короле планет» Солнечной системы?
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии