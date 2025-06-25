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Компания ispace назвала причину крушения своего лунного посадочного аппарата

Представители японской компании ispace сообщили, что причиной крушения ее второго лунного посадочного аппарата стала неисправность лазерного дальномера, используемого для определения высоты при спуске.

Лунный посадочный модуль Resilience / © ispace

На пресс-конференции 24 июня представители компании сообщили, что по итогам анализа посадки аппарата Resilience, которая 5 июня завершилась неудачей, установили: лазерный дальномер столкнулся с аппаратной проблемой и вовремя не выдал данные о высоте.

Дальномер должен был начать работать еще на высоте более трех километров, чтобы включить двигатели для финального торможения. Однако первые данные он передал только на высоте менее 900 метров.

Аппарат попытался резко затормозить, но к этому моменту скорость спуска уже составляла 66 метров в секунду вместо запланированных 44 метров в секунду. Последняя телеметрия с высоты 192 метров зафиксировала снижение со скоростью 42 метра в секунду.

По данным NASA, предполагаемое место крушения расположено на 282 метра южнее и 236 метров восточнее целевой точки посадки. Удар аппарата образовал кратер диаметром 16 метров.

Место крушения Resilience / © NASA

Важно, что эта авария отличается от первой миссии ispace в 2023 году, когда ошибка в программном обеспечении заставила аппарат считать, что он у поверхности Луны, хотя на деле модуль находился на высоте пяти километров. Аппарат завис, израсходовал топливо и рухнул.

Тогда дальномер работал исправно, но в Resilience использовали уже другую модель этого прибора.

Несмотря на аварии, ispace не собирается останавливаться на достигнутом. График двух следующих миссий посадочных аппаратов на Луну, намеченных на 2027 год, остается без изменений.