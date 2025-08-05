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Китай впервые доставил груз на морскую платформу с помощью двухтонного электрического СВВП
Беспилотный самолет вертикального взлета и посадки (СВВП) CarryAll V2000CG, созданный компанией Autoflight, успешно доставил грузы на морскую нефтегазовую платформу 3 августа — что стало ключевым шагом в развитии воздушной логистики между сушей и морем на малых высотах в Китае.
CarryAll V2000CG вылетел из прибрежного города Шэньчжэнь и за 58 минут преодолел 150 километров над открытой водой, чтобы доставить свежие фрукты и предметы первой необходимости на платформу Китайской национальной морской нефтяной корпорации (CNOOC).
Долгое время китайские морские буровые установки полагались на суда снабжения, которым требовалось более 10 часов, чтобы доставить груз на платформу, а затем вернуться в порт приписки.
Новый СВВП CarryAll V2000CG, получивший разрешение на полеты лишь в конце июля, значительно сократил время, затраты на топливо и техническое обслуживание подобных миссий по снабжению.
Тщательный анализ спутниковых снимков позволил ученым оценить изменение скорости фотосинтеза на планете с 2003 по 2021 годы. Ситуация оказалась несколько неожиданной: если на суше растения явно «ускорились», то в океане ситуация намного менее определенная.
Многие потребители из собственного опыта покупок знают, что дороговизна не всегда бывает показателем качества товаров. Это наблюдение подтвердило новое исследование, в котором ученые сравнили износостойкость 47 футболок разных торговых марок, доступных в Великобритании. Главный вывод эксперимента: высокая цена одежды не гарантия того, что она дольше прослужит владельцам и сохранит внешний вид.
На протяжении 200 лет ученые спорили о главных виновниках одной из самых страшных военных катастроф в истории. Что именно погубило Великую армию Наполеона во время отступления из Москвы? Холод, голод, тиф? Авторы нового исследования использовали самые передовые технологии анализа древней ДНК и выяснили основную причину краха отступающей наполеоновской армии.
Тщательный анализ спутниковых снимков позволил ученым оценить изменение скорости фотосинтеза на планете с 2003 по 2021 годы. Ситуация оказалась несколько неожиданной: если на суше растения явно «ускорились», то в океане ситуация намного менее определенная.
Археологи раскопали первую полностью сохранившуюся ханаанскую мастерскую по изготовлению каменных лезвий
Возраст находок — около 5500 лет, они лежат во множестве круглых ям, чьи стены укреплены кирпичом. Среди обнаруженных орудий из кремня есть и сотни неиспользованных, которые могут быть ритуальным подношением богам.
О происхождении картофеля ученые спорили на протяжении десятилетий, однако расставить все точки над i удалось только сейчас: «земляное яблоко», как оказалось, появилось около девяти миллионов лет назад в результате гибридизации предков томата и редкого южноамериканского растения Etuberosum.
Прибывшая из межзвездного пространства предполагаемая комета 3I/ATLAS движется по траектории, максимально удобной для гравитационных маневров управляемого корабля, при этом возможность ее отслеживания с Земли практически минимальна. По мнению некоторых ученых, такое «поведение» объекта наводит на определенные мысли.
Команда исследователей из Сколтеха, МФТИ, Института искусственного интеллекта AIRI и других научных центров разработала метод, позволяющий не просто отличать тексты, написанные человеком, от сгенерированных нейросетью, но и понимать, по каким именно признакам классификатор принимает решение о том, является ли текст генерацией или нет. Анализируя внутренние состояния глубоких слоев языковой модели, ученые смогли выделить и интерпретировать численные признаки, отвечающие за стилистику, сложность и «степень уверенности» текста.
Борщевик занимает почти 300 тысяч гектаров в 39 регионах России. Известно о 12 нижегородцах, восьми петербуржцах и двух москвичах, пострадавших от вредителя этим летом. У некоторых ожоги составляют от 30 до 80% тела. На этой неделе Госдума приняла закон и обязала землевладельцев бороться с этим опасным растением. Но, помимо борщевика, есть и другие часто встречающиеся и почти настолько же токсичные представители флоры, о которых мы почти ничего не знаем. Ученые Пермского Политеха рассказали, можно ли прикасаться к борщевику ночью, как безобидный ландыш может привести к летальному исходу, а чистотел к отказу почек, и что будет если съесть мед, собранный с ядовитых растений.
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