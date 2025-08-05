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Китай впервые доставил груз на морскую платформу с помощью двухтонного электрического СВВП

Беспилотный самолет вертикального взлета и посадки (СВВП) CarryAll V2000CG, созданный компанией Autoflight, успешно доставил грузы на морскую нефтегазовую платформу 3 августа — что стало ключевым шагом в развитии воздушной логистики между сушей и морем на малых высотах в Китае.

CarryAll V2000CG / © ChinaScience

CarryAll V2000CG вылетел из прибрежного города Шэньчжэнь и за 58 минут преодолел 150 километров над открытой водой, чтобы доставить свежие фрукты и предметы первой необходимости на платформу Китайской национальной морской нефтяной корпорации (CNOOC).

CarryAll V2000CG / © ChinaScience

Долгое время китайские морские буровые установки полагались на суда снабжения, которым требовалось более 10 часов, чтобы доставить груз на платформу, а затем вернуться в порт приписки.

CarryAll V2000CG / © ChinaScience

Новый СВВП CarryAll V2000CG, получивший разрешение на полеты лишь в конце июля, значительно сократил время, затраты на топливо и техническое обслуживание подобных миссий по снабжению.

CarryAll V2000CG / © ChinaScience