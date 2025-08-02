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Беспилотник на солнечных батареях впервые совершил 73-часовой полет
Автономный высотный летательный аппарат Skydweller, работающий от солнечных батарей, совершил 73-часовой беспосадочный полет.
Испытание проводилось с аэродрома Стеннис, штат Миссисипи, под руководством авиационного подразделения Центра боевых действий Военно-морских сил (ВМС) США. Оно продемонстрировало эксплуатационный потенциал длительной разведки и рекогносцировки с использованием беспилотной платформы, которая работала исключительно на солнечной энергии.
Skydweller имеет размах крыла 72 метра и весит около 2550 килограммов. В движение его приводят четыре пропеллера. Беспилотник оснащен солнечными батареями, которые расположены на его крыльях и обеспечивают питание пропеллеров прямо во время полета. В будущем, как считают представители компании-разработчика Skydweller Aero, автономный БПЛА сможет летать непрерывно.
На большинстве древних тел кожа практически не сохраняется, ведь после смерти человека разложение мягких тканей происходит относительно быстро. Поэтому подавляющее большинство древних останков представлено только костями. Но есть исключение — например, искусственное бальзамирование или вечная мерзлота, которая создает почти идеальные условия для консервирования мягких тканей, в том числе кожи. Она помогла сохранить тело женщины, жившей в горах Алтая более 2000 лет назад, а также редчайшие свидетельства духовной жизни кочевников.
Гостингом (от английского «призрак») называют ситуацию, когда человек прекращает общение или отношения, «пропадая с радаров» без объяснения причин. Исследователи из США сымитировали такое поведение, а затем проанализировали реакцию людей на него.
Когда добиться чего-то сразу не получается, потерпев неудачу, легко опустить руки и отказаться от намеченной цели. Однако в недавнем исследовании ученые показали, что поддержать мотивацию можно с помощью нехитрого приема. Нужно думать не о деньгах, израсходованных на достижение желаемого, а сместить фокус на время и мысли о том, что оно потрачено на самосовершенствование.
Квантовую механику активно применяют не только в науке, но и при некоторых расчетах, связанных с работой электроники. Несмотря на заметные практические результаты, эта отрасль науки не имеет единых взглядов на то, как на самом деле устроена та самая физическая реальность, которую квантовая механика призвана описывать.
Гостингом (от английского «призрак») называют ситуацию, когда человек прекращает общение или отношения, «пропадая с радаров» без объяснения причин. Исследователи из США сымитировали такое поведение, а затем проанализировали реакцию людей на него.
В древней истории скифы занимали значительное место. Их внешность и обычаи подробно описал Геродот. Скифские курганы распространены по всей Евразийской степи — от Внутренней Монголии до севера Причерноморья. Одна из характерных черт материальной культуры — знаменитый звериный стиль. Археология не дала убедительных ответов на вопросы о происхождении скифов, а также о том, кто их прямые потомки. Ученые возлагают надежды на палеогенетику.
Результаты эксперимента в США в будущем могут позволить добиться разрешения на использование отработанной конопли в качестве кормовой добавки в животноводстве.
Команда исследователей из Сколтеха, МФТИ, Института искусственного интеллекта AIRI и других научных центров разработала метод, позволяющий не просто отличать тексты, написанные человеком, от сгенерированных нейросетью, но и понимать, по каким именно признакам классификатор принимает решение о том, является ли текст генерацией или нет. Анализируя внутренние состояния глубоких слоев языковой модели, ученые смогли выделить и интерпретировать численные признаки, отвечающие за стилистику, сложность и «степень уверенности» текста.
Борщевик занимает почти 300 тысяч гектаров в 39 регионах России. Известно о 12 нижегородцах, восьми петербуржцах и двух москвичах, пострадавших от вредителя этим летом. У некоторых ожоги составляют от 30 до 80% тела. На этой неделе Госдума приняла закон и обязала землевладельцев бороться с этим опасным растением. Но, помимо борщевика, есть и другие часто встречающиеся и почти настолько же токсичные представители флоры, о которых мы почти ничего не знаем. Ученые Пермского Политеха рассказали, можно ли прикасаться к борщевику ночью, как безобидный ландыш может привести к летальному исходу, а чистотел к отказу почек, и что будет если съесть мед, собранный с ядовитых растений.
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