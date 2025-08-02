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Олег Гончар
Олег Гончар
2 августа, 09:30
Рейтинг: +675
Посты: 2053

Беспилотник на солнечных батареях впервые совершил 73-часовой полет

Автономный высотный летательный аппарат Skydweller, работающий от солнечных батарей, совершил 73-часовой беспосадочный полет.

Сообщество
# Skydweller
# авиация
# беспилотники
# США
# технологии
БПЛА Skydweller / © Skydweller Aero
БПЛА Skydweller / © Skydweller Aero

Испытание проводилось с аэродрома Стеннис, штат Миссисипи, под руководством авиационного подразделения Центра боевых действий Военно-морских сил (ВМС) США. Оно продемонстрировало эксплуатационный потенциал длительной разведки и рекогносцировки с использованием беспилотной платформы, которая работала исключительно на солнечной энергии.

БПЛА Skydweller / © Skydweller Aero
БПЛА Skydweller / © Skydweller Aero

Skydweller имеет размах крыла 72 метра и весит около 2550 килограммов. В движение его приводят четыре пропеллера. Беспилотник оснащен солнечными батареями, которые расположены на его крыльях и обеспечивают питание пропеллеров прямо во время полета. В будущем, как считают представители компании-разработчика Skydweller Aero, автономный БПЛА сможет летать непрерывно.

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