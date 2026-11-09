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Александр Речкин
Александр Речкин
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NASA собирает имена для отправки на Титан: аппарат Dragonfly отправится к спутнику Сатурна в 2028 году

NASA предложило всем желающим отправить свои имена на Титан — спутник Сатурна, который в рамках амбициозной миссии Dragonfly должен исследовать летательный аппарат. Если все пойдет по плану, он достигнет Титана в 2034 году.

Сообщество
# Dragonfly
# NASA
# космос
# Сатурн
# Титан
Художественное изображение аппарата Dragonfly / © NASA
Художественное изображение аппарата Dragonfly / © NASA

До отправки людей в отдаленные уголки Солнечной системы, возможно, еще далеко, однако каждый может отправить свое имя на Титан. На поверхности этого спутника присутствуют химические компоненты, необходимые для возникновения жизни, а изучить их поможет миссия Dragonfly.

Dragonfly — это ядерный беспилотный летательный аппарат с несущими винтами размером с внедорожник. NASA планирует запустить его к Титану в 2028 году. Недавно американское космическое агентство открыло специальную страницу, где все желающие могут оставить свое имя для отправки на борту аппарата. Имена участников разместят на специальном чипе во время сборки Dragonfly. Заявки принимаются до 15 января 2027 года.

В NASA подчеркнули, что у миссии не будет «обычного маршрута»: после прибытия на Титан в 2034 году Dragonfly будет перелетать между различными районами спутника, удаленными друг от друга на несколько километров.

Dragonfly станет одним из немногих летательных аппаратов, которым предстоит работать на другом небесном теле. Первым из них был небольшой вертолет Ingenuity, прибывший на Марс в 2021 году вместе с марсоходом Perseverance, который продолжает свою работу. Изначально Ingenuity проектировали всего для пяти полетов, однако он выполнил 72. Его миссия завершилась 18 января 2024 года после того, как во время посадки были повреждены лопасти несущего винта.

Сейчас NASA разрабатывает еще одну марсианскую вертолетную миссию — SkyFall. Она предусматривает использование трех аппаратов и может стартовать к Красной планете уже в конце 2028 года.

Впрочем, Dragonfly будет не первой миссией, направленной к Титану. Ей предшествовал зонд Huygens, который отделился от космического аппарата Cassini и 14 января 2005 года совершил посадку на спутник. Зонд проработал на поверхности всего несколько часов, но успел провести измерения атмосферы и собрать данные непосредственно на Титане. Huygens стал первым посадочным аппаратом, достигшим небесного тела во внешней части Солнечной системы.

До завершения своей миссии в сентябре 2017 года Cassini более 100 раз пролетал мимо Титана, собирая ценную информацию о спутнике с орбиты и во время сближений. Теперь Dragonfly предстоит изучать его непосредственно с поверхности и с воздуха на протяжении примерно 3,3 земного года.

Предполагается, что Dragonfly будет совершать один перелет каждые одни-двое суток по местному времени Титана. Аппарат будет останавливаться в различных геологических районах, собирать образцы поверхностного материала и анализировать их с помощью комплекса научных приборов, установленных на борту.

Среди основных задач Dragonfly — изучение пребиотической химии, то есть химических процессов и условий, существовавших до возникновения жизни; выяснение того, могли ли на Титане в прошлом складываться условия, пригодные для ее появления; а также поиск химических признаков возможной жизни, связанной с водой или углеводородами.

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Сообщество
# Dragonfly
# NASA
# космос
# Сатурн
# Титан
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